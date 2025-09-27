大好きな彼氏と、仕事中もプライベートも、ずっと一緒にいられる。みんなにバレそうでバレない関係を、ひそかに楽しむ。社内恋愛には、独特のスリルや喜びがあると思います。しかし、あたりまえですが、会社とは「仕事をするための場所」なので、やましいことがなくても、それなりに気を使う必要があるのは事実です。そこで今回は『スゴレン』読者の男性を対象に「社内恋愛中の彼女に『控えてほしいこと』」というテーマで意見を聞