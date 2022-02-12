学生時代の恋愛だと、男女問わず友達が多い人の方が、いわゆる「スクールカースト」の上位にいて、モテることも多かったですよね。実際、友達が多い方が目立ちますし、紹介される機会もあるので恋人を作りやすい環境だと言えるでしょう。しかし、社会に出るとそれも大きく変わってきます。一匹狼に見える人が意外とモテるなんてケースは決して少なくないのです。では、なぜ一匹狼系女子が意外とモテるのでしょうか。気になる理由を