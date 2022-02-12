11日、カナダのオンタリオ州で、新型コロナウイルス対策の規制に対し抗議する人たち（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ東部オンタリオ州で新型コロナウイルス対策の規制に抗議するデモ隊は11日、米中西部ミシガン州との間を結ぶ橋の占拠を続けた。オンタリオ州の裁判所が11日、橋からのデモ隊退去を命じたことで緊張が高まった。裁判所の命令は11日夕に発効した。「橋への通行を妨害、遮断」しないようデモ隊に命じ
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