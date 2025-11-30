草食系男子が増えている昨今、ある種の男性にとって女の子をデートに誘うというのは決死の覚悟が必要です。ケチョンケチョンに断られては、ショックから立ち直れない…。脈ナシを伝えるには最適ですが、使い方には注意したい断り文句。スゴレンの男性読者にうかがった最悪のセリフ９種類をピックアップしました。【１】「いろいろ忙しくて無理。」「理由がぼやっとし過ぎていて距離を感じた」（１０代男性）というように、何の予定