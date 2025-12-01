世の中には、とりわけルックスが良いわけではなく、経済力があるわけでもないのに、常にモテる男性というものが存在します。彼らが女心を惹きつけてやまないのは、いったいなぜなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「イケメンでも金持ちでもないのにモテる男が持っているもの」をご紹介します。【１】理屈抜きでオスっぽさを感じさせる「色気」「極端に言えば『この人の子どもを産みた