東京で北海道気分！ 「ISHIYA」が贈る上質なカフェ体験「COREDO室町テラス（これどむろまちてらす）」にある「ISHIYA NIHONBASHI（いしや にほんばし）」は、北海道の老舗菓子メーカー「ISHIYA（いしや）」の道外初となる直営カフェ。“東京にいながらも、北海道を感じられるカフェ“をコンセプトに、シェフ・パティシエ考案のしっとりとしたパンケーキや、お酒の後に楽しむ札幌発の「締めパフェ」など、できるだけ北海道産の素材