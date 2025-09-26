お好み焼きや焼きそばを食べ後、目の前にいたのは、歯に青ノリが付いていた女の子。このような危機的な状況において、みなさんはどのように対応しているでしょうか。そこで今回は、みなさんのキャラクターに会ったリアクションを発見してもらえるように、「女の子の歯に青ノリが付いている時のリアクション」を紹介させていただきます。【１】食事をする前、「青ノリがついていたら、注意し合おうね。」と約束する。指摘しやすい環