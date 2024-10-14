前回コラムで、「老け顔、デカ顔を防ぐための要チェックポイント」をお伝えしました。顔の印象は下半分で決まると言っても過言ではありません。 【関連記事】老け顔、デカ顔を防ぐための要チェックポイント〜カリスマ小顔サロンが語る〜そんな中、あご部分のお悩みで多いのが、輪郭を左右させる「二重あご」や「あごのぼやけ」。そして、更に大きく顔の印象を変えてしまうのが「シワ」です。口元から顎にかけての縦ジワ