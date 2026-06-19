今日19日(金)は、関東や東海、近畿を中心に晴れ間が広がり、強い日差しが照り付けるでしょう。最高気温は、名古屋市は33℃、大阪は32℃まで上がる予想です。梅雨の中休みとなる地域では熱中症にご注意ください。関東や東海、近畿で30℃超今日19日(金)は梅雨前線が本州から離れるため、東日本や北陸、近畿では日差しがたっぷり届くでしょう。予想最高気温は、名古屋で33℃、大阪で32℃、東京29℃などとなっています。東京都心は平年