今日19日(金)は、関東や東海、近畿を中心に晴れ間が広がり、強い日差しが照り付けるでしょう。最高気温は、名古屋市は33℃、大阪は32℃まで上がる予想です。梅雨の中休みとなる地域では熱中症にご注意ください。

関東や東海、近畿で30℃超

今日19日(金)は梅雨前線が本州から離れるため、東日本や北陸、近畿では日差しがたっぷり届くでしょう。予想最高気温は、名古屋で33℃、大阪で32℃、東京29℃などとなっています。東京都心は平年より3℃高いでしょう。関東甲信や東海、近畿の内陸部を中心に厳しい暑さとなりそうです。一方、北海道や東北北部、北陸は前日18日(木)より気温が低く、札幌と新潟は26℃の予想です。

九州は雨 蒸し暑さに注意

九州や中国、四国では梅雨前線の影響で雨の降る所が多くなる見込みです。最高気温は、福岡と鹿児島は27℃の予想で、関東や東海、近畿ほどの暑さにはなりませんが、湿度が高く、蒸し暑く感じられるでしょう。雨でも熱中症のリスクは高まるため、注意が必要です。



沖縄は晴れ間が出て、那覇の最高気温は30℃の予想です。強い日差しが届き、厳しい暑さとなるでしょう。八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されました。八重山地方では、各地で30℃以上で、熱中症になりやすい危険な暑さになるでしょう。熱中症に警戒をしてください。

週末以降も暑さ続く ただ、来週は少し落ち着く所も

明日20日(土)は厳しい暑さは一気に落ち着きそうです。東京、名古屋、大阪などは最高気温は25℃前後でしょう。21日(日)は名古屋で再び30℃以上の真夏日となりそうです。



来週は梅雨前線が再び本州付近へ北上するため、東京都心では22日(月)から26日(金)にかけて24℃前後と、厳しい暑さは落ち着くでしょう。東海から九州は25℃以上の夏日が多く、沖縄は連日30℃以上の真夏日となりそうです。こまめな水分補給や適切なエアコンの使用など、熱中症対策を心掛けてください。