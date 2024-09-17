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東京都心で約1カ月半ぶりに20℃下回る 26日の最高気温は23℃の予想

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 26日、東京都心は約1カ月半ぶりに20℃を下回った
  • 昼間も気温があまり上がらず、最高気温は23℃の予想とのこと
  • また、激しい雨により交通機関に影響が出る可能性もあるという
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