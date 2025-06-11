公益財団法人旭硝子財団公益財団法人 旭硝子財団（理事長：島村琢哉、所在地：東京都千代田区）は、今年で第34回を迎えるブループラネット賞（地球環境国際賞）の2025年受賞者を決定いたしました。本賞は、地球環境の修復を願い、地球サミットが開催された1992年（平成4年）に創設されました。地球環境問題の解決に向け、理念の構築や科学的理解の深化、あるいは人文・社会科学を含む科学技術に根差した対策や実践活動に大き