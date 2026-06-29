原沢製薬工業株式会社（所在地：東京都港区高輪3丁目19番17号、代表取締役：原澤正純）は、長年ご愛顧いただいている第2類医薬品「ネオレバルミン錠」において、通販限定仕様となる【ネオレバルミン錠 1100錠】を新たに発売いたしました。 ネオレバルミン錠は、生薬「川柳末」をはじめとする6種類の有効成分を配合した肝臓疾患薬です。今回発売する1100錠タイプは、継続的にご愛用いただいているお客様から寄せられた「より大容量の商品がほしい」「購入頻度を減らしたい」といったご要望にお応えし、開発いたしました。 肝臓疾患、二日酔い、ストレス、過労、不規則な食生活などが気になる方におすすめの製品です。

製品特徴

解毒作用の強化：生薬「川柳末」を配合し、肝機能の解毒作用をサポート。 有害物質排泄の促進：グルクロノラクトンを含む6種類の精選された成分が、肝臓の正常な機能を助けます。 現代人の健康維持に：飲酒・喫煙・ストレスなどにさらされやすい現代人に寄り添う処方設計。錠剤タイプで飲みやすく、継続しやすい仕様です。

製品詳細

商品名：＜第2類医薬品＞ネオレバルミン錠 1100錠 価格 ：\20,570 税込 詳細URL： https://online.harasawa.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=E0005557&prvw=e7483b618327a8888adf848f8f914165

会社概要

企業名： 原沢製薬工業株式会社 代表者： 原澤正純 所在地： 東京都港区高輪3丁目19番17号 創業： 大正8年10月13日 事業内容： 医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品の開発・製造・販売並びに輸出入 資本金： 48,000,000円 URL： https://www.harasawa.co.jp/