25周年メモリアルイヤー始動！押尾コータロー“MY BEST”ライブを開催！







アコースティックギタリスト・押尾コータローの25周年イヤーの始まりを記念したライブ「押尾コータロー 25th Anniversary Live Prologue “MY BEST”」が、6月21日（日）東京、6月27日（土）大阪にて開催された。6月21日の東京国際フォーラム ホールCでのコンサートの様子をお届けする。





2002年7月にメジャーデビューした押尾コータロー。来年の7月10日のデビュー25周年に向け、そのプロローグをファンと共に祝うソロ公演で、押尾の“MY BEST”な選曲を披露することが告知されていた。ステージに登場し、ポーズを決めた押尾を熱い拍手で迎えるオーディエンス。ライブは『Legend ～時の英雄たち～』からスタートだ。オープンチューニングやタッピング奏法を駆使し、アコースティックギター１本でメロディーとベース、さらにはドラムやパーカッションのサウンドまでも奏でる押尾のスタイルを存分に味わえるナンバー。まるでバンドがついているかのような厚みのあるサウンドが1本のギターから奏でられることに、何度見ても驚かされる。

「みなさん、ようこそお越しくださいました！」と１階から３階席まで埋め尽くされた客席に向けて手を振ると、爽快感あふれる『Departure』、透き通るようなサウンドに癒される『オアシス』、穏やかな音色に包まれていく『EDEN』、情熱的なフラメンコギターを思わせるスパニッシュなナンバー『Destiny』と、代表曲を次々と披露。人生の相棒であるギターへの愛と感謝を込めて作ったという『My Guitar, My Life』では、ここまでの道のり、そしてこれからの夢を相棒と語り合うような演奏に心が温かくなった。

続いてアコースティックコーナーへ。グレーベンのギターからギブソンの1920年代オールドギターに持ち替えると、新品ギターとオールドギターの付き合い方の違いについて解説。「新品ギターは『貴方色に染まります。叩いてください！』と言ってくれるのですが、このオールドギターからは手にした瞬間『お前には弾かれたくない。俺のこと叩くんだろ!?』と聞こえたんです」と“ギターとの会話”を再現!? ユーモアたっぷりのトークで観客をほっこりさせると、今では心を通わせることに成功したギブソンで、哀愁漂う『黄昏』を聴かせた。人柄の滲み出るアットホームなMCと繊細な演奏のギャップもライブならではの楽しみだ。

再びグレーベンに持ち替え、「この曲こそマイベスト」と紹介したのは『Birthday』。“同じ時代に生まれてきてくれてありがとう”というファンや仲間たちへのメッセージが込められた楽曲に、会場は温かな空気に包まれていった。

ライブはいよいよ後半へ。静かな演奏から、やがてオーケストラを率いているかのような迫力に圧倒される『ボレロ』。そして観客が息を呑むように聴き入る坂本龍一氏のカバー『Merry Christmas Mr.Lawrence』を続けて披露し、これぞ押尾ワールドという２曲を堪能することができた。

「ここからは皆さんが気合を入れる番です(笑)」とユーモラスに始まったのは『Big Blue Ocean』。観客はコール＆レスポンスやウェーブでライブを盛り上げ、気づけば総立ちに。押尾からも「ありがとう、みんな好っきゃで！」と関西弁が飛び出し、ロックなナンバー『HARD RAIN』で会場の熱気は最高潮に！ 会場に咲いた笑顔の花を誇らしげに見渡すと、「今日来てくださった皆さんが“美しき人生で”ありますように」という願いを込め、『美しき人生』で本編ラストを飾った。

鳴り止まないアンコールに応え、押尾は再びステージに登場。するとここでサプライズゲストが。かねてより交流のあるアーティスト・未唯mieさんが花束を持って登場し、押尾コータローの25周年プロローグライブ開催を祝った。さらに「アーティストどうしがステージに立ったら、何かやらないとね！」と言って、ピンク・レディー時代の名曲『UFO』のスペシャルコラボが実現！これには観客も大興奮。記念ライブに文字通り華を添えた。さらに8月26日に発売されるニューアルバム「LOVE is All Around」より、新曲『Blue Flame』を初披露。25周年に向けた静かなる闘志を感じさせるナンバーであった。このアルバムを携えた全国ツアーの開催も発表。原点回帰となるライブハウスツアーは全国15公演と、ファイナルを飾るビルボードライブ横浜のスペシャルライブが決定している。楽しい公演が目白押しの25周年イヤーを「全部来てくださいね(笑)」とアピール。観客は拍手で「もちろん！」と応えた。

ラストは『翼 ～you are the HERO～』。「みんなもヒーローになれるぞ！」というギターヒーローからの熱い言葉と繊細でいて、パワフルな演奏に背中を押され、共に走り出したような気持ちになれたライブであった。アコースティック・ギター１本でここまで心に染みる豊かな表現、未経験の人は、迷わず行った方がいい。



押尾コータロー 公式ホームページ https://www.kotaro-oshio.com









押尾コータロー LIVE TOUR「LOVE is All Around」～25th Anniversary Prologue～

デビュー25周年イヤーのツアー第一弾は原点回帰となるライブハウスツアー

9月3日(木) 兵庫/THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE

9月5日(土) 広島/広島CLUB QUATTRO

9月6日(日) 岡山/岡山YEBISU YA PRO

9月11日(金) 石川/金沢AZ

9月13日(日) 福岡/Gate's 7

9月18日(金) 愛知/名古屋ボトムライン

9月20日(日) 和歌山/OLDTIME

9月26日(土) 高知/高知CARAVAN SARY

9月27日(日) 愛媛/松山WstudioRED

10月2日(金) 京都/磔磔

10月3日(土) 三重/松阪M'AXA

10月17日(土) 宮城/誰も知らない劇場

10月18日(日) 青森/青森Quarter

10月29日(木) 札幌/ペニーレーン24

11月1日(日) 福島/まちポレいわきB1

11月7日(土) 神奈川/ビルボードライブ横浜







押尾コータロー クリスマス・スペシャルライブ2026

12/5（土）東京/EXシアター六本木

12/18（金）、12/19（土）、12/20（日）大阪/なんばHatch

写真：センキャメ、ライター：瀬尾水穂

宣伝広報：キョードーメディアス