日本のタブレット市場規模は2034年までに99億ドルを超える | 3.90% の CAGR を示す
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353906/images/bodyimage1】
日本のタブレット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のタブレット市場：製品別、オペレーティングシステム別、画面サイズ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタブレット市場は2025年に69億米ドルに達し、2034年には99億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は3.90%となる見込みである。
日本のタブレット市場は、デジタル変革の進展、携帯機器への需要の高まり、タブレットのハードウェアとソフトウェアの継続的な改善によって、2025年には約69億米ドルに達すると予測されています。タブレットメーカーは、プロセッサの強化、バッテリー寿命の向上、高解像度ディスプレイの採用などにより、マルチタスク、ゲーム、プロフェッショナルアプリケーションをより効率的にサポートできるよう、デバイス性能を継続的に向上させています。この市場は、最適化されたタッチスクリーン体験を提供するスレート型タブレットと、キーボードアクセサリと高性能コンピューティングを組み合わせてノートパソコンの代替となる生産性を提供する着脱式タブレットという、2つの主要な製品カテゴリで構成されており、Android、iOS、Windowsの各オペレーティングシステムプラットフォームに対応しています。
iPad（iOSタブレット）の市場シェアは、世界平均と比較して日本と韓国で特に高い水準を維持している。これは、日本の高所得層の消費者、Appleブランドへの根強いロイヤルティ、そしてAppleの法人向け大量購入プログラムを中心とした教育エコシステムを反映している。一方、フィールドサービス、建設、運輸、POS、ヘルスケア分野における着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレット市場の急増が、企業の力強い成長を後押ししている。日本のギガスクールプログラム（公立学校全体で生徒一人につき一台のデバイスを目標とした）は、現在ハードウェアのリフレッシュサイクルに入っている相当数の導入基盤を築き上げており、Society 5.0のデジタル化イニシアチブは、政府およびヘルスケア分野における法人向け調達需要を支えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tablet-market/requestsample
主要な市場推進要因
企業のデジタル変革と商業分野における導入
医療、小売、物流、製造、金融サービスなど、幅広い業界の企業が現場業務、電子カルテへのアクセス、POSシステム、在庫管理、顧客サービス提供のためにタブレットの導入を加速させていることから、日本のタブレット市場において最もダイナミックな成長を牽引しているのは、法人向けエンドユーザーセグメントです。デジタル学習、リモートワーク、AI搭載タブレット、5Gの普及、エンタープライズモビリティの拡大は、世界的に力強い市場成長を牽引しており、着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレットの商用・産業用途における採用拡大が、市場全体の拡大をさらに後押ししています。
日本の医療分野は、商用タブレットの需要が最も急速に伸びている分野の一つであり、病院や診療所では、電子カルテへのアクセス、患者相談、遠隔モニタリング、臨床記録作成などの主要なインターフェースとしてタブレットを導入しています。これは、日本が加速させている国家的な医療デジタル化プログラムと直接的に連携するものです。最新のタブレットは、スマートフォン、ノートパソコン、クラウドプラットフォームなどの他のデジタル機器とシームレスに統合するように設計されており、生産性を向上させ、ユーザーが機器間を容易に切り替えられるようにすることで、日本のハイブリッドワークやエンタープライズモビリティのエコシステムにとって不可欠なツールとなっています。
日本のタブレット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のタブレット市場：製品別、オペレーティングシステム別、画面サイズ別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のタブレット市場は2025年に69億米ドルに達し、2034年には99億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は3.90%となる見込みである。
日本のタブレット市場は、デジタル変革の進展、携帯機器への需要の高まり、タブレットのハードウェアとソフトウェアの継続的な改善によって、2025年には約69億米ドルに達すると予測されています。タブレットメーカーは、プロセッサの強化、バッテリー寿命の向上、高解像度ディスプレイの採用などにより、マルチタスク、ゲーム、プロフェッショナルアプリケーションをより効率的にサポートできるよう、デバイス性能を継続的に向上させています。この市場は、最適化されたタッチスクリーン体験を提供するスレート型タブレットと、キーボードアクセサリと高性能コンピューティングを組み合わせてノートパソコンの代替となる生産性を提供する着脱式タブレットという、2つの主要な製品カテゴリで構成されており、Android、iOS、Windowsの各オペレーティングシステムプラットフォームに対応しています。
iPad（iOSタブレット）の市場シェアは、世界平均と比較して日本と韓国で特に高い水準を維持している。これは、日本の高所得層の消費者、Appleブランドへの根強いロイヤルティ、そしてAppleの法人向け大量購入プログラムを中心とした教育エコシステムを反映している。一方、フィールドサービス、建設、運輸、POS、ヘルスケア分野における着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレット市場の急増が、企業の力強い成長を後押ししている。日本のギガスクールプログラム（公立学校全体で生徒一人につき一台のデバイスを目標とした）は、現在ハードウェアのリフレッシュサイクルに入っている相当数の導入基盤を築き上げており、Society 5.0のデジタル化イニシアチブは、政府およびヘルスケア分野における法人向け調達需要を支えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tablet-market/requestsample
主要な市場推進要因
企業のデジタル変革と商業分野における導入
医療、小売、物流、製造、金融サービスなど、幅広い業界の企業が現場業務、電子カルテへのアクセス、POSシステム、在庫管理、顧客サービス提供のためにタブレットの導入を加速させていることから、日本のタブレット市場において最もダイナミックな成長を牽引しているのは、法人向けエンドユーザーセグメントです。デジタル学習、リモートワーク、AI搭載タブレット、5Gの普及、エンタープライズモビリティの拡大は、世界的に力強い市場成長を牽引しており、着脱式タブレット、スレート型タブレット、堅牢型タブレットの商用・産業用途における採用拡大が、市場全体の拡大をさらに後押ししています。
日本の医療分野は、商用タブレットの需要が最も急速に伸びている分野の一つであり、病院や診療所では、電子カルテへのアクセス、患者相談、遠隔モニタリング、臨床記録作成などの主要なインターフェースとしてタブレットを導入しています。これは、日本が加速させている国家的な医療デジタル化プログラムと直接的に連携するものです。最新のタブレットは、スマートフォン、ノートパソコン、クラウドプラットフォームなどの他のデジタル機器とシームレスに統合するように設計されており、生産性を向上させ、ユーザーが機器間を容易に切り替えられるようにすることで、日本のハイブリッドワークやエンタープライズモビリティのエコシステムにとって不可欠なツールとなっています。