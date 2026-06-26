道の駅足柄・金太郎のふるさと(運営：株式会社相州・村の駅、所在地：神奈川県南足柄市)は今年で開駅6周年を迎えます。これを記念し、2026年6月26日(金)～6月30日(火)に6周年祭を開催します。日頃のご愛顧に感謝を込めてお届けする今回のイベントは、旬の農産物の感謝価格での販売や、大道芸、太鼓演舞、足柄茶の試飲会、さらに旬の味覚を堪能できる特別メニューまで、見どころ満載の内容となっています。

公式サイト： https://www.michinoeki-ashigara.com/





6周年 大感謝祭を開催！





～体験して、買って、食べて、楽しいがもりだくさんの6周年祭！～





■6周年記念切符も登場

物販コーナーで2,000円(税込)以上お買い物された方に1枚プレゼントさせていただきます。限定300枚で、無くなり次第終了です。

配布日：2026年6月26日 ※無くなり次第終了

※こちらは6周年オリジナルの切符となり、300枚限定のご用意です。

※通常の切符も引き続き販売しております。





6周年記念切符





■駅長のお餅まき＆お菓子まき

開催日時：2026年6月26日(金)・29日(月) 各日14時～

※参加無料

※なくなり次第終了





■清月さんの紅白餅プレゼント！

開催日：2026年6月26日(金)・27日(土)

※各日 先着100名様限定

※なくなり次第終了





■旬の農産物が感謝祭価格で登場！

期間中、旬のトマトやとうもろこし(神奈川県産ほか)を感謝祭価格で販売いたします！





■お米すくいどり

強い甘みとツヤ、そして冷めても硬くなりにくいモチモチとした食感が特徴の神奈川県産米「はるみ」のすくいどりを開催！お得に美味しいお米をゲット！

開催日時：2026年6月27日(土)・28日(日) 各日9時～

※無くなり次第終了

※お一人様一回限り





■足柄茶試飲会

神奈川県西部の丹沢・箱根山麓一帯で生産されている緑茶のブランドです。旨味成分が豊富で渋みや繊維質が少なく、上品な「味と香り」が特徴で、「かながわ名産100選」にも選ばれています。その足柄茶の試飲会を開催いたします。ぜひ、味わっていただき、その美味しさをご堪能ください。

開催日時：2026年6月26日(金)・28日(日) 各日10時～





ほかにも盛りだくさんのイベントをご用意しています！









【ここだけのオリジナル商品や季節限定グルメも登場！】

■オリジナルブランド「足柄きんたろーみるく」が新登場

昨年誕生した、新ブランド「足柄きんたろーみるく」。すこやかで、思わず笑顔になるわくわくする毎日を届けるブランドバウムクーヘンやミルクジャム、ラテの素などここだけの商品や、クレープ・プリンなどワクワクするスイーツをお届けしています！





きんたろーみるくスイーツ





■今だけの味「足柄トマトフェア」を開催中

道の駅内にある「ふるさとゴハン食堂」では、今が旬のトマトを使った季節限定グルメが登場中！生産者 山口さんちのトマトはみずみずしさと甘み、そしてさわやかな酸味です。滑らかな果肉から口の中いっぱいに果汁が溢れて、トマトの香りと甘みが広がります。そんな旬の美味しいトマトを使用したオリジナルグルメをお楽しみください！





足柄トマトフェア





【6周年祭開催概要】

イベント名：道の駅 足柄・金太郎のふるさと「開駅6周年祭」

日程 ：2026年6月26日(金)～6月30日(火)

場所 ：道の駅足柄・金太郎のふるさと(神奈川県南足柄市竹松1117番地1)

時間 ：9:00～17:00(一部イベントは異なります)









【道の駅足柄・金太郎のふるさとについて】

古くから金太郎伝説ゆかりの地として知られる南足柄市。都心から車でわずか1時間とアクセス良好ながら、箱根山系・丹沢山系の豊富な森林資源を持ち、今も美しい里山や農村の原風景が残る地域です。また、県西地域は、山・川・海と恵まれた自然にはぐくまれ、「足柄牛」や「相州牛」、「足柄茶」をはじめとした様々な特産品の生産が盛んに行われています。

当施設では、そのような地元農産物の魅力はもちろん、国際観光都市「箱根」への新たな玄関口として皆様に足を運んでいただけるよう「金太郎伝説」にまつわる歴史・観光資源など、県西地域の多彩な魅力を発信してまいります。









【施設概要】

名称 ： 道の駅足柄・金太郎のふるさと

所在地 ： 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1117番地1

施設 ： 地場物産販売コーナー／情報コーナー／イベント広場／食事処／

休憩所／交流棟／多目的室／トイレ／多目的トイレ／乳幼児施設

駐車場 ： 106台(施設内)、大型車・バス5台

アクセス ： 電車：大雄山駅から箱根登山バス

関本から新松田行き「まました」下車徒歩9分

車 ：大井松田ICから県道78号を使い、足柄大橋を通り、

大雄山方面に進み約8分

営業時間 ： 年中無休

物販施設 ： 9:00～17:00

食堂施設 ： 10:00～17:00(L.O. 16:00)

公式サイト： https://www.michinoeki-ashigara.com/









【会社概要】

・会社名 ：株式会社相州村の駅

・代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

・所在地 ：〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

・TEL ：0465-43-7200

・主な事業内容：道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売