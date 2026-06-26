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【うた☆プリ】フラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」が2026年7月18日より順次開催！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀真士）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」のフラッグシップストア「UTA☆PRI GRAND SHOP」を池袋・名古屋・大阪・仙台・福岡の全国5箇所で開催します。
今年は世界的デザイナー、丸山敬太氏とのコラボレーション「K.M☆U.P」より「YUKATA-MODE」ビジュアルが登場！ アイドルとお揃いの浴衣や帯をはじめとした様々な商品が並びます。
さらに、18人が勢ぞろいした「Mystical Curiosities」のビジュアルを使用したグッズも展開します。
また会期後半には、エイプリルフールで好評をいただいた「BLACK GARDEN-memento-」関連グッズも登場予定です。
一部日程は入場事前抽選の対象となります。
詳細は特設サイトをご確認ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【 グッズ情報 】※一部ご紹介 ※イベント・通販限定販売
K.M☆U.P YUKATA-MODE KNOT-Ti 巾着バッグ
全11種 各7,700円（税込）
K.M☆U.P YUKATA-MODE 団扇
全11種 各2,200円（税込）
K.M☆U.P YUKATA-MODE トートバッグ
全11種 各5,500円（税込）
マスコットキャラクターズ アクリルキーホルダー UTA☆PRI GRAND SHOP 2026 Ver.
全1種 880円（税込）
アクリルスタンド YUKATA-MODE Ver.
全11種 各1,980円（税込）
トレーディングアクリルキーホルダー YUKATA-MODE Ver.
全11種よりランダムで1種 880円（税込）
ショッパー YUKATA-MODE Ver.
全2種 各900円（税込）
クリアポーチ YUKATA-MODE Ver.
全11種 各2,970円（税込）
水引コードブレスレット
全11種 各2,200円（税込）
アクリルマスコット YUKATA-MODE ちびキャラVer.
全11種 各1,100円（税込）
PRINCE CATコスチューム はっぴ
全11種 各4,730円（税込）
※PRINCE CAT専用コスチュームとなります。
PRINCE CAT本体は付属しておりません。
ぬいスター コスチューム YUKATA-MODE 浴衣Ver.
全11種 各3,850円（税込）
【 購入特典 】
お買い上げ税込3,000円ごとに「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ビジュアルカード 「YUKATA-MODE Ver.（全11種）」または「Mystical Curiosities Ver.（全18種）」をランダムで1枚プレゼント!!（縦148×横100mm）
YUKATA-MODE Ver.（全11種よりランダムで1種）
Mystical Curiosities Ver.（シャイニング事務所…全11種よりランダムで1種）
Mystical Curiosities Ver.（レイジングエンターテインメント…全7種よりランダムで1種）
※ランダムでのお渡しとなりますが、YUKATA-MODE Ver.／Mystical Curiosities Ver. シャイニング事務所／Mystical Curiosities Ver. レイジングエンターテインメントのいずれかをお選びいただけます。
※複数枚の場合は、その内訳もお選びいただけます。
（例：特典10枚の場合、YUKATA-MODE Ver.…4枚／Mystical Curiosities Ver. シャイニング事務所…3枚／Mystical Curiosities Ver. レイジングエンターテインメント…3枚など）
※絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
【 SHOP GUIDE 】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00〜20:00
※事前抽選を実施する期間のみ、【10:00〜20:00】に営業時間が変更となります。
※混雑状況や期間によって、営業時間が変更となる場合がございます。
開催期間‐2026年7月18日（土）〜2026年9月27日（日）
※8月10日（月）および9月4日（金）は展示切替準備に伴い、3F展示フロアは休業します。
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
会場 ‐名古屋PARCO 南館10F
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00〜20:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
詳細は名古屋PARCO公式サイト ( https://nagoya.parco.jp/ ) にてご確認ください。
開催期間‐
第1部 ： 2026年7月18日（土） 〜 2026年7月26日（日）
第2部 ： 2026年8月22日（土） 〜 2026年8月30日（日）
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10−12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00〜21:00
開催期間‐2026年7月25日（土）〜 2026年9月27日（日）
※8月17日（月）・8月21日（金）は休店とさせていただきます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
会場 ‐仙台PARCO1/5F PARCO FACTORY SENDAI
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00〜20:00
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は仙台PARCO公式サイト（ https://sendai.parco.jp/ ）にてご確認ください。
開催期間‐2026年8月27日（木） 〜 2026年8月30日（日）
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
会場 ‐福岡マルイ 5F ハカタeスタジアム
住所 ‐福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1
営業時間‐10:00〜19:00
※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は博多マルイ公式サイト（ https://www.0101.co.jp/090/ ）にてご確認ください。
開催期間‐2026年9月11日（金） 〜 2026年9月14日（月）
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO, Meina
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
プロモーショングループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com/
今年は世界的デザイナー、丸山敬太氏とのコラボレーション「K.M☆U.P」より「YUKATA-MODE」ビジュアルが登場！ アイドルとお揃いの浴衣や帯をはじめとした様々な商品が並びます。
また会期後半には、エイプリルフールで好評をいただいた「BLACK GARDEN-memento-」関連グッズも登場予定です。
一部日程は入場事前抽選の対象となります。
詳細は特設サイトをご確認ください。
https://www.utapri.com/grandshop/
【 グッズ情報 】※一部ご紹介 ※イベント・通販限定販売
K.M☆U.P YUKATA-MODE KNOT-Ti 巾着バッグ
全11種 各7,700円（税込）
K.M☆U.P YUKATA-MODE 団扇
全11種 各2,200円（税込）
K.M☆U.P YUKATA-MODE トートバッグ
全11種 各5,500円（税込）
マスコットキャラクターズ アクリルキーホルダー UTA☆PRI GRAND SHOP 2026 Ver.
全1種 880円（税込）
アクリルスタンド YUKATA-MODE Ver.
全11種 各1,980円（税込）
トレーディングアクリルキーホルダー YUKATA-MODE Ver.
全11種よりランダムで1種 880円（税込）
ショッパー YUKATA-MODE Ver.
全2種 各900円（税込）
クリアポーチ YUKATA-MODE Ver.
全11種 各2,970円（税込）
水引コードブレスレット
全11種 各2,200円（税込）
アクリルマスコット YUKATA-MODE ちびキャラVer.
全11種 各1,100円（税込）
PRINCE CATコスチューム はっぴ
全11種 各4,730円（税込）
※PRINCE CAT専用コスチュームとなります。
PRINCE CAT本体は付属しておりません。
ぬいスター コスチューム YUKATA-MODE 浴衣Ver.
全11種 各3,850円（税込）
【 購入特典 】
お買い上げ税込3,000円ごとに「うたの☆プリンスさまっ♪」特典ビジュアルカード 「YUKATA-MODE Ver.（全11種）」または「Mystical Curiosities Ver.（全18種）」をランダムで1枚プレゼント!!（縦148×横100mm）
YUKATA-MODE Ver.（全11種よりランダムで1種）
Mystical Curiosities Ver.（シャイニング事務所…全11種よりランダムで1種）
Mystical Curiosities Ver.（レイジングエンターテインメント…全7種よりランダムで1種）
※ランダムでのお渡しとなりますが、YUKATA-MODE Ver.／Mystical Curiosities Ver. シャイニング事務所／Mystical Curiosities Ver. レイジングエンターテインメントのいずれかをお選びいただけます。
※複数枚の場合は、その内訳もお選びいただけます。
（例：特典10枚の場合、YUKATA-MODE Ver.…4枚／Mystical Curiosities Ver. シャイニング事務所…3枚／Mystical Curiosities Ver. レイジングエンターテインメント…3枚など）
※絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。
※特典はなくなり次第終了となります。
【 SHOP GUIDE 】
UTA☆PRI GRAND SHOP 池袋
会場 ‐池袋PACKS 2F・3F
住所 ‐東京都豊島区東池袋3-2-1
営業時間‐11:00〜20:00
※事前抽選を実施する期間のみ、【10:00〜20:00】に営業時間が変更となります。
※混雑状況や期間によって、営業時間が変更となる場合がございます。
開催期間‐2026年7月18日（土）〜2026年9月27日（日）
※8月10日（月）および9月4日（金）は展示切替準備に伴い、3F展示フロアは休業します。
UTA☆PRI GRAND SHOP 名古屋
会場 ‐名古屋PARCO 南館10F
住所 ‐愛知県名古屋市中区栄3-29-1
営業時間‐10:00〜20:00
※1部・2部ともに最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。
詳細は名古屋PARCO公式サイト ( https://nagoya.parco.jp/ ) にてご確認ください。
開催期間‐
第1部 ： 2026年7月18日（土） 〜 2026年7月26日（日）
第2部 ： 2026年8月22日（土） 〜 2026年8月30日（日）
UTA☆PRI GRAND SHOP 大阪
会場 ‐梅田PACKS （アニメイト梅田店内）
住所 ‐大阪府大阪市北区茶屋町10−12 NU茶屋町 3F（アニメイト梅田店内）
営業時間‐11:00〜21:00
開催期間‐2026年7月25日（土）〜 2026年9月27日（日）
※8月17日（月）・8月21日（金）は休店とさせていただきます。
UTA☆PRI GRAND SHOP 仙台
会場 ‐仙台PARCO1/5F PARCO FACTORY SENDAI
住所 ‐宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
営業時間‐10:00〜20:00
※最終日は18:00閉場となります。
※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は仙台PARCO公式サイト（ https://sendai.parco.jp/ ）にてご確認ください。
開催期間‐2026年8月27日（木） 〜 2026年8月30日（日）
UTA☆PRI GRAND SHOP 福岡
会場 ‐福岡マルイ 5F ハカタeスタジアム
住所 ‐福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1
営業時間‐10:00〜19:00
※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は博多マルイ公式サイト（ https://www.0101.co.jp/090/ ）にてご確認ください。
開催期間‐2026年9月11日（金） 〜 2026年9月14日（月）
来場方法など、詳細は「UTA☆PRI GRAND SHOP」公式サイト内「SHOP GUIDE」
( https://www.utapri.com/grandshop/guide.php )をご覧ください。
「UTA☆PRI GRAND SHOP」の最新情報は、公式Xアカウント( https://x.com/up_grandshop )にてご案内しています。
©SAOTOME GAKUEN
©SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO, Meina
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
プロモーショングループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com/