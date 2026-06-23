国内有数のプロｅスポーツチーム「FENNEL(フェンネル)」（東京）の元プロゲーマー、CURUMIさんを招いて6月21日、岡山理科大学のｅスポーツセンターで交流会が行われました。同大ｅスポーツ研究会のメンバーが参加し、座談会やゲームなどを通してｅスポーツの魅力と奥深さを再認識しました。 CURUMIさんは2022年の日本大会1位、東アジア大会でも1位、世界大会で8位に入賞した実力者。現在は現役を引退し、YouTubeなどでストリーマーとして活躍しています。また理大のｅスポーツ研究会には現在、67人が所属しています。 交流会ではまず、ｅスポーツ研究会代表の吉田悠健さん（生物地球学科2年）が聞き手となって、CURUMIさんにインタビューを行いました。ゲームで発生したミスに対する向き合い方についてCURUMIさんは「事実と感情を分けて考え、事実に基づく反省は行う一方で、感情的な部分については必要以上に考えないようにしています。また、チーム内でミスをして落ち込んでいる人がいる場合、声をかけて励ましたり、試合中のプランを一緒に考えたりすることで、積極的にコミュニケーションを取って対応しています」と語りました。 ゲームの上達方法については「初心者の段階では、まず基礎を身につけることが重要であり、YouTubeなどの解説動画を通じて基本的な考え方を学びながら、実際にプレーすることが大切。その後は実戦経験を積みながら、試合中の判断や現場での考え方を学ぶことで、さらに上達していけます」とアドバイスしていました。 続いて、研究会メンバーとCURUMIさんがFPSゲーム（チームで撃ち合って生き残りを競うゲーム）を実際にプレーし、会場は大いに盛り上がりました。 最後にフェンネルで学生ゲーマーの支援に取り組むユニバース事業部の松本伊織さんが、7月12日(日)に岡山市北区のコンベックス岡山で開催する「GC EXPO 2026 feat. Okayama（eスポーツ合同企業説明会）」についてPR。ゲーム好きの学生と企業をつなぐ合同企業説明会で、ゲームに熱中してきた熱量や挑戦する姿勢を評価するユニークな採用イベントだそうです。松本さんによれば、企業でｅスポーツを社内のコミュニケーションツールとして採用するケースが増えているそうです。 今回のイベントについて同研究会顧問の内田誠・経営学部教授は「世界トップレベルを経験されたCURUMIさんの言葉は、学生たちに深く響いたと感じています。ミスへの向き合い方やチームでのコミュニケーションといったお話は、eスポーツに留まらず、実社会でも活きる重要な姿勢です。今回の貴重な経験を糧に、学生たちがさらに成長してくれることを期待しています」と話しています。