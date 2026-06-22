株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、自社ブランド「GiGO PRIZE®」初のアパレル特化型ブランド「COLLAB WEAR STUDIO」をローンチいたします。

ブランド概要

ブランド名：COLLAB WEAR STUDIO(コラボウェアスタジオ) 取扱商品：シャツ類など

ブランドコンセプト

楽しさがつながる、広がる、鼓動する。 コラボの数だけ熱くなる。 「COLLAB WEAR STUDIO」はファッションと遊びを通じて、 人、カルチャー、アイデアをお客さまにつなげていくブランドをめざします。

第一弾景品

ロンドンの伝説的ライブハウス「マーキー・クラブ®」コラボTシャツが登場。 「マーキー・クラブ®」出演のレジェンドアーティストをプリントしたヴィンテージ感あるロックテイストなデザインとなっております。 ■登場予定日：2026年6月20日(土)より順次登場 ■景品名：ロンドンの伝説的ライブハウス「マーキー・クラブ®」ドロップショルダーシャツ(全5種類) ■登場店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ■店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-marqueeclub-01/

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ※画像・イラストはイメージです。

GiGO PRIZE(ギーゴプライズ)とは

株式会社GENDA GiGO Entertainmentが贈るプライズブランドです。アニメ、コミック、ゲームコンテンツのキャラクターグッズ等のオリジナル景品の企画・製作を行って参ります。

著作権表記

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各種公式サイト・Xアカウント

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