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低速小型EV「グリーンスローモビリティ」で恵み野オープンガーデンツアーを実施
ヤマハ発動機株式会社は、北海道・恵庭市が実施する花と緑の魅力を体感できる新たな移動体験の実証運行に協力します。
本実証運行は、ヤマハ発動機の「グリーンスローモビリティ（以下、グリスロ）に乗り込み、ガイドの案内とともに街を巡る新しい観光スタイルの移動体験です。
本ツアーでは、「恵み野オープンガーデン」や観光拠点「はなふる」、美しい街並みが広がる研究村通り・花さんぽ通りなどを巡り、花ガイドの解説とともに約2時間かけて地域の魅力をじっくり体感できます。
ゆっくり走る、だから見える景色がある
時速20キロ未満のゆったりとした速度だからこそ、街の景観や季節ごとの花々を間近に感じられるのが特徴です。オープンエアーの開放感のある車両に乗り、心地よい風を感じながら進む時間。
視線を少し横に向けるだけで、色とりどりの花や緑が目に入ります。従来の移動手段では味わえない「ゆとりある移動」が、旅の質を高めます。
花ガイドと巡る、特別な2時間
本ツアーは単なる移動にとどまりません。運転手に加え、花ガイドが同乗し、地域の見どころや花の魅力を丁寧に解説します。ルートは、恵庭市が誇るガーデン文化を象徴する「恵み野オープンガーデン」。
住民一人ひとりが丹精込めて育てた花々が、街全体を美しく彩ります。ガイドの話に耳を傾けながら巡ることで、単なる観賞にとどまらず、花と暮らす人々の想いや地域のストーリーまで感じ取れるのも魅力です。
観光拠点「はなふる」と魅力あふれる街並み
ツアーでは、ウォーカブルな街づくりを推進する恵庭市の魅力あふれる街並みを体感しながら、人気スポットも巡ります。
花の拠点「はなふる」
道と川の駅「花ロードえにわ」に隣接し、直売所やカフェ、ホテルなどが集まる観光拠点です。園内には、北海道を代表するガーデナーが手がけた7つの庭園が広がり、四季折々の景観を楽しめます。
研究村通り・花さんぽ通り
電柱や電線が地中化され、三角屋根の住宅が並ぶ美しい街並みです。まるで海外のような雰囲気の中、色とりどりの花壇やオープンガーデンが続き、歩くだけでも心が弾むエリアです。
■開催概要
運行期間：2026年6月27日（土）〜8月23日（日）
※運行時間は下記Webサイトをご確認ください。
所要時間：約2時間
料金：大人 3,000円（1ドリンク付き）、中高生1,500円（1ドリンク付き）、小学生以下 無料
支払い：当日現金のみ
天候：小雨決行（荒天時は運休）
申し込み方法は下記Webサイトをご確認ください。
公式サイト：https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/hanatokanko/eventjoho/R8event/23114.html
※6月27日・28日の「恵庭花とくらし展」期間中は、通常とは異なるルートでの特別運行となり、より気軽に体験できます。
観光と移動の価値を変える取り組み
グリスロは、環境負荷が少なく、地域にやさしい移動手段として注目されています。今回の取り組みは、その価値を観光体験と結びつけた好例といえます。単に目的地へ向かうのではなく、「移動そのものを楽しむ」。その中で地域の魅力に触れ、人と出会い、記憶に残る時間を生み出します。
花のまち・恵庭で始まるこのツアーは、これからの観光のあり方を示す新しい一歩となりそうです。
関連リンク
グリーンスローモビリティ
https://www.yamaha-motor.co.jp/gsm/?utm_medium=pr&utm_campaign=eniwa_2026