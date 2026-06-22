淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション『NARUTO＆BORUTO 忍里』では、2026年6月6日（土）～7月7日（火）にて開催する『七夕フェスティバル』にて、夜限定イベント「七夕スペシャルナイト」を七夕当日の7月7日（火）に開催いたします。 本イベントでは、日の入り後の忍里に、うずまきナルトが“星空観測”と題して登場。スタッフ進行による全体グリーティングの後、ナルトとの集合写真撮影会を実施いたします。 夜空を見上げながら、ナルトとともに願いを託す――。 七夕の時期だけの、忍里ならではの特別な体験をお楽しみいただけます。

さらに、イベント期間中はエリア内に設置された笹へ、願いごとを書いたオリジナル短冊を飾る七夕企画も開催中。忍里限定の描き下ろしを使用した短冊とともに、ここでしか味わえない七夕の思い出をお届けいたします。 ご家族やご友人、大切な方とともに、星降る忍里で過ごす特別な夜をぜひお楽しみください。

■『NARUTO＆BORUTO 忍里』七夕スペシャルナイト 概要

実施期間： 2026年7月7日（火）限定開催 内容： 本イベントでは、日の入り後、「星空観測」と題してうずまきナルトが登場。お客様とのグリーティング実施後、うずまきナルトと参加者全員での集合写真撮影会を開催 時間： 19時45分～ ※プロジェクションマッピング終了後に開催予定 参加費： 無料 ※別途、入場料が必要となります ※参加希望の方は、開催時間前に火影岩前ステージにお集まりください。 ※雨天中止 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ