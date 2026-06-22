https://twitter.com/OsakaShion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、大植英次が指揮を務めたCD『シェヘラザード』のリリースを決定しました。

Shion創立100周年イヤーの2023年9月2日、フェスティバルホールを熱狂させた『カルミナ・ブラーナ』の衝撃も記憶に新しい大植英次×Shionが、再び共演！ メインには、千夜一夜物語（アラビアン・ナイト）の世界を鮮やかに描いた『シェヘラザード』を据え、吹奏楽でも高い人気を誇りShionも得意とする『ローマの松』、祝祭感あふれる響きが吹奏楽に映える『謝肉祭』を収録。 マエストロの鮮烈なアイディアとShionサウンドが生み出す、濃密な音楽世界を味わえる一枚です。

商品概要

商品名：【CD】シェヘラザード 指揮：大植 英次 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 2025年3月29日 ザ・シンフォニーホール 第159回定期演奏会にて録音

収録曲

■ 序曲「謝肉祭」（A.ドヴォルザーク／編曲：鈴木 英史） 交響詩「ローマの松」（O.レスピーギ／編曲：鈴木 英史） ■ I. ボルゲーゼ荘の松 ■ II. カタコンバ付近の松 ■ III. ジャニコロの松 ■ IV. アッピア街道の松 交響組曲「シェヘラザード」（N.リムスキー＝コルサコフ／編曲：佐藤 正人） ■ I. 海とシンドバッドの船 ■ II. カランダール王子の物語 ■ III. 若い王子と王女 ■ IV. バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破、終曲

価格

一般価格：3,300円(税込) プレミアム応援団 優待価格：3,000円(税込)

https://shion.jp/support/personal-premium/

2026年7月10日(金)より一般販売開始！ お買い求めは、Shion演奏会の会場または、Shion公式オンラインショップ(BASE) にて。

https://shionshop.base.ec

そして！6月28日(日)開催、大植英次指揮の「第167回定期演奏会」会場物販ブースにて先行販売いたします。

お問い合わせ

https://shion.jp/concert/20260628-2/

公益社団法人 大阪市音楽団 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く10:00～17:30)

指揮：大植 英次

大阪フィルハーモニー交響楽団桂冠指揮者、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー名誉指揮者。桐朋学園で齋藤秀雄に師事。1978年、小澤征爾の招きでアメリカ・タングルウッド・ミュージック・センターに学び、ニューイングランド音楽院指揮科に入学。タングルウッド音楽祭でレナード・バーンスタインと出会い、以後世界各地の公演に同行し助手を務めた。これまでにエリー･フィル音楽監督、ミネソタ管音楽監督、ハノーファー北ドイツ放送フィル首席指揮者、バルセロナ響音楽監督、大阪フィル音楽監督、ハノーファー音楽大学終身正教授等を務めた。2005年『トリスタンとイゾルテ』で日本人指揮者として初めてバイロイト音楽祭を指揮し、大きな注目を集めた。「星空コンサート」や「大阪クラシック」のプロデュースでも知られる。レコーディングも活発に行い、2004年にはアージェント作品集『グイーディの館』でグラミー賞を受賞。2009年ニーダーザクセン州功労勲章受章。

演奏：Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

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