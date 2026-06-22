和装前撮りサービスを提供する「INAI WEDDING WASOU」（運営会社名：株式会社worldmap）は、直近予約1,000件を対象に、「撮影したお写真の使用用途」についてのアンケート結果を集計しました。 その結果、「唯一の”和装”前撮り撮影として」および類似回答を含む“和装姿を残すための前撮り”を目的とした回答は620件となり、全体の62.0％を占めました。 また、「ウェルカムスペースやウェルカムボードに使用予定」は484件、48.4％、「プロフィールブックなどペーパーアイテムに使用予定」は459件、45.9％となり、和装前撮り写真が結婚式当日の演出やペーパーアイテムにも多く活用されていることがわかりました。 近年、結婚式ではドレスを着用し、前撮りでは和装姿を残したいというニーズが見られます。今回の集計からも、和装前撮りは単なる記念撮影ではなく、「結婚式で使う写真素材を準備するための撮影」として選ばれている傾向が明らかになりました。

調査結果サマリー

直近予約1,000件のアンケート回答を集計したところ、和装前撮り写真の使用用途・撮影理由は以下の通りとなりました。

1位 唯一の”和装”前撮り撮影として：563件／56.3％ 2位 ウェルカムスペースやウェルカムボードに使用予定：484件／48.4％ 3位 プロフィールブックなどペーパーアイテムに使用予定：459件／45.9％ 4位 入籍記念撮影に：198件／19.8％ 5位 唯一の前撮り撮影として：163件／16.3％ 6位 記念日の思い出に：143件／14.3％ 7位 唯一の和装の前撮り撮影として：57件／5.7％ ※複数選択可の設問のため、合計は100％を超えます。 ※「唯一の”和装”前撮り撮影として」および類似回答を含む“和装姿を残すための前撮り”は620件、62.0％です。

「結婚式で使うため」の和装前撮りニーズが顕著に

今回の調査で特に注目すべき点は、ウェルカムボードやプロフィールブックなど、結婚式関連アイテムへの使用を予定している回答が多く見られたことです。 「ウェルカムスペースやウェルカムボードに使用予定」は484件、「プロフィールブックなどペーパーアイテムに使用予定」は459件となり、いずれも全体の4割を超える結果となりました。 また、両方を選択している回答は368件で、全体の36.8％にのぼりました。このことから、和装前撮りは写真を残すこと自体に加え、結婚式当日の空間演出やゲスト向けアイテムに活用する目的でも選ばれていることがわかります。

「結婚式ではドレス、前撮りでは和装」という選択

最多回答となった「唯一の”和装”前撮り撮影として」は563件、56.3％でした。さらに類似回答を含めると、和装姿を残すための前撮りを目的とした回答は620件、62.0％となりました。 結婚式当日はウェディングドレスやカラードレスを選ぶ一方で、「和装姿も一生に一度の記念として残したい」「結婚式では着ない和装を前撮りで叶えたい」という需要が、和装前撮りを選ぶ大きな理由になっていると考えられます。

入籍記念・記念日撮影としての需要も

「入籍記念撮影に」は198件、19.8％、「記念日の思い出に」は143件、14.3％となりました。 結婚式を挙げる予定があるカップルだけでなく、入籍のタイミングや夫婦の記念日など、人生の節目を写真として残す目的でも和装前撮りが選ばれていることがわかります。

INAI WEDDING WASOUの考察

今回のアンケート結果から、和装前撮りを検討するお客様の多くは、単に「伝統文化の和装を着て写真を撮りたい」という目的だけではなく、結婚式準備や入籍記念など、明確な使用目的を持って撮影を選んでいることがわかりました。 特に、ウェルカムボードやプロフィールブックなどに使用する写真は、結婚式当日の印象を左右する大切な要素です。そのため、価格だけでなく、衣装の見え方、写真の雰囲気、納品データの使いやすさなども重視される傾向があります。 INAI WEDDING WASOUでは、今後も和装前撮りをより身近に感じていただけるよう、結婚式準備や入籍記念に活用しやすい撮影サービスの提供を目指してまいります。

調査概要

調査対象：INAI WEDDING WASOUの直近予約者 有効回答数：1,000件 調査方法：予約時アンケート 集計方法：複数選択回答を各項目ごとに集計 調査期間：～2026年6月

INAI WEDDING WASOUについて

INAI WEDDING WASOUは、和装前撮りをもっと身近に、もっと自由に楽しんでいただくことを目指す和装前撮り専門のフォトスタジオです。 高額になりがちな和装前撮りを、手の届きやすい価格で提供しながら、衣装・着付け・撮影・データ納品までを一貫してサポート。結婚式のウェルカムボードやプロフィールブック、入籍記念、記念日の思い出など、さまざまな用途に合わせた撮影を行っています。 公式ウェブサイト：https://inaiwedding-wasou.jp/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding/

スタジオ詳細

運営会社：株式会社worldmap スタジオ名：INAI WEDDING WASOU スタジオ所在地：東京都台東区雷門1丁目1-10 1F 電話番号：03-6555-1695

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding//