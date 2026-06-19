株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山 公通)のオリジナルキャラクター、「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」は、6月28日のタマの誕生日を記念して、公式オンラインショップで先行アイテムの発売や、初出しイラストのノベルティ配布、さらにノベルティと同じデザインの壁紙配信やLINEスタンプの販売を行います。





ハッピーバースデータマ！





■公式オンラインショップ限定！

タマの誕生日を記念した、さわやかカラーのエコバッグ5種類が先行予約開始！

「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」は1983年に雑貨デビュー。主人公のタマを探すポスターデザインが人気を博しました。タマはひまわりが咲くころの6月28日生まれ。そんなタマのお誕生日を記念して、「タマ＆フレンズ」公式オンラインショップでは2026年6月20日(土)より「マチ付きエコバッグ」の先行予約を開始します。サテン風生地で軽くて大きめサイズのエコバッグです。いっぱい入るからたくさんお買い物しても安心。丸めてゴムでくるっと止めればコンパクトになります。ワンポイントのタマと仲間たちのデザインが、暑い夏のお出かけをそっと後押ししてくれるはず。

オンライン限定「マチ付きエコバッグ」5種





【予約販売期間】 2026年6月20日(土)～

【商品発送時期】 8月上旬発送予定

【商品名】 マチ付きエコバッグ(プレゼント)

マチ付きエコバッグ(フラワーリース)

マチ付きエコバッグ(さくらんぼ)

マチ付きエコバッグ(レモン)

マチ付きエコバッグ(青りんご)

【サイズ】 約W440×H380mm／持ち手：幅約50×390mm／マチ：100mm









■公式オンラインショップ限定！フルーツ柄がキュートなコレクトブックも同時発売！

さらにスモールサイズのトレカやチェキが20枚入るコレクトブックも2026年6月20日(土)から発売スタート！丸い窓からお気に入りをチラッとのぞかせることができます。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です！





コレクトブック

コレクトブック





【販売期間】 2026年6月20日(土)～

【商品名】 コレクトブック(さくらんぼ)

コレクトブック(青りんご)

【サイズ】 横170×縦105mm

カード収納可能サイズ：59×86mm(スモールサイズトレカ対応)

【公式オンラインショップURL】 https://www.tamafriends-shop.jp/









■公式オンラインショップ限定 「ノベルティハガキ」

さらに公式オンラインショップで対象期間中にグッズをお買い上げの方に先着で、初出しイラストがデザインされたハガキをノベルティとして配布します。「タマの飼い主“たけしくん”からの暑中見舞い」、「タマのお誕生日を祝う仲間たち」、「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」の全3種1セットが同封されます。また、ハガキデザインをベースとしたスマートフォン用壁紙も公式ホームページと各種SNS(Instagram, X)からダウンロードいただけます。

「ノベルティハガキ」3種





【ポストカード配布期間】 2026年6月20日(土)～7月5日(日)

【ノベルティ内容】 ポストカード3種 1セット

「タマの飼い主“たけしくん”からの暑中見舞い」

「タマのお誕生日を祝う仲間たち」

「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」

【配布条件】 タマ＆フレンズ 公式オンラインショップで

商品をご購入の方(先着)









■ハッピーバースデータマ！LINEスタンプ発売決定！

さらに毎年大好評のLINEスタンプも登場。今年はゆるっとした雰囲気のタマの表情豊かなスタンプ8種です。ぜひご活用ください。





LINEスタンプ





【発売日】 2026年6月28日(日)

【価格】 50コイン

【内容】 全8種類

【購入用URL】 公式ホームページからのお知らせをご確認ください









■タマ＆フレンズについて

1983年、ファンシーグッズブームが拡大する中で誕生した「タマ＆フレンズ」は、ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨シリーズとしてデビュー。「うちのタマ知りませんか？」という印象的なキャッチフレーズとポスターデザインで人気となりました。その後、学年誌連載、劇場版、TVアニメなど多様なメディア展開を通じて世界観を拡大。学習ドリルをはじめとした教育商材でも長年採用いただき、世代を超えて親しまれるエバーグリーンキャラクターとして今も成長を続けています。





▼タマ＆フレンズ公式サイト

https://www.tamaandfriends.jp/

▼タマ＆フレンズ公式オンラインショップ

https://www.tamafriends-shop.jp/

▼公式X「三丁目のタマ町内会」

https://x.com/tama_friends

▼公式Instagram「3丁目のタマ町内会」

https://www.instagram.com/tama_friends_official/

▼公式TikTok「3丁目のタマ町内会」

https://www.tiktok.com/@tamaandfriends_official





タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～





■ご掲載に関してのお願い

「タマ＆フレンズ」の名称を記載する場合には下記のクレジットを表記ください。

(C)Sony Creative Products Inc.