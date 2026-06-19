六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営を行っている六甲高山植物園では、公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団が管理している伊丹市昆虫館（館：伊丹市 館長：坂本昇）協力のもと、7月18日（土）～9月23日（水・祝）の期間、イベント「しょくぶつとむし」を開催します。

当イベントは、「むしの目線でしょくぶつを見てみよう」をコンセプトに植物と虫の深い関わりについて学ぶことができる子ども向けの催しです。園内を歩いてめぐるクイズラリーや、食虫植物の展示を行います。





■六甲高山植物園

「しょくぶつとむし」 概要

植物と虫の関わりについて学べる企画展です。園内で虫を観察できるポイントに解説板を設置するほか、カブトムシの生体や食虫植物を展示します。六甲山の豊かな自然に囲まれた園内で、生きた教材を通して身近な自然に触れる体験ができます。

【開催日】7月18日（土）～9月23日（水・祝）

【時間】

10：00～17：00

（16：30チケット販売終了）

【場所】六甲高山植物園

【参加費】無料（別途入園料要）

【協力】

伊丹市昆虫館、

姫路市立手柄山温室植物園

兵庫県立フラワーセンター

【共催】阪急阪神ホールディングス株式会社

■伊丹市昆虫館と六甲高山植物園

伊丹市昆虫館では2020年より絶滅危惧種「フサヒゲルリカミキリ」の生息域外保全に取り組んでおり、2022年には国内で初めて繁殖に成功しました。当園は幼虫の餌として園内で栽培しているユウスゲやニッコウキスゲの花茎を提供しています。本イベントに関しては、当園内での虫の観察ポイントや解説についてアドバイスをいただくとともに、関連イベントの講師などにご協力いただいています。

■きみょい植物展×しょくぶつとむし

六甲ガーデンテラスで開催中の「きみょい植物展」と「しょくぶつとむし」両方入場した方へ、限定コラボステッカーをプレゼント。※同日の入場に限る。入場券の提示が必要です。※2,000枚限定。無くなり次第、配布終了。

【開催日】7月18日（土）～8月16日（日）

【場所】自然体感展望台 六甲枝垂れ（ガーデンテラス内）

【料金】大人1,000円 小人500円





■夜のむし観察会

夜間、ライトの仕掛けに集まる虫を観察します。伊丹市昆虫館学芸員の解説とともに、昼間は見られない虫の姿を見ることができます。

【開催日】8月2日（日）※雨天中止、順延なし

【時間】19：00～21：00

【場所】六甲高山植物園

【参加費】500円

【定員】

70名

※予約制 7/1（水）予約受付開始

【協力】伊丹市昆虫館

【共催】阪急阪神ホールディングス株式会社





■食虫植物の寄せ植え体験

食虫植物栽培の達人、テレビでもおなじみの土居寛文氏を講師に迎え、食虫植物の育て方の講習と寄せ植えの体験を行います。完成した鉢はお持ち帰りいただけます。

【開催日】9月5日（土）※雨天決行、荒天中止、順延なし

【時間】（1）10：30～12：00 （2）14：00～15：30

【場所】六甲高山植物園 小便小僧広場

【参加費】2,500円（別途入園料要、種苗代込み）

【定員】

各回20名

※予約制 7/1（水）予約受付開始

【講師】土居寛文先生（兵庫県立フラワーセンター）

【協力】兵庫県立フラワーセンター

【共催】阪急阪神ホールディングス株式会社





■サイアノタイプ体験

葉っぱや花の形を観察しながら、ブループリントのサコッシュをつくる体験を行います。完成した作品はお持ち帰りいただけます。

【開催日】9月12日（土）※雨天決行、荒天中止、順延なし

【時間】（1）10：30～12：00 （2）14：00～15：30

【場所】六甲高山植物園 小便小僧広場

【参加費】1,300円（別途入園料要）

【定員】

各回20名

※予約制 7/1（水）予約受付開始

【講師】岡本さくらと渡部さん

【共催】阪急阪神ホールディングス株式会社





■イベント予約方法

お電話（078-891-1247）

またはWEBにて受付









★夏のおすすめイベント★

■ハンモックカフェ

木漏れ日が心地よいナツツバキ広場にハンモックとカフェワゴンが登場。

【開催日】開催中～9月23日（水・祝）の土日祝

※8月8日（土）～16日（日）は毎日開催

※雨天中止









◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円、繁忙日 2,000円（8月13日（木）～8月16日（日）、9月20日（日）～9月22日（火・祝））

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/96d76a16cf4717751c964e0e54e42207cd12b17c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1