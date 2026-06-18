株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 」全店と一部カフェ店舗にて、2026年6月19日（金）より父の日限定のタルトを販売いたします。 父の日はお父さんとタルトをお供に、ゆっくり会話を楽しんではいかがでしょうか。

家族で楽しむ 父の日限定ホールタルト

商品名：さくらんぼと白桃のティラミスタルト サイズ・価格：1ホール（14cm） 4,680円（税込） 販売期間：2026年6月19日（金）～6月21日（日） 販売店舗：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店、ラ・メゾン アンソレイユターブル アトレマルヒロ店、グランデュオ蒲田店、ルミネ町田店、調布パルコ店、ペリエ千葉店、シャポー船橋店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ店

チョコレートカスタードタルトにティラミスを重ね、さくらんぼと白桃を飾りました。芳醇なコクとみずみずしい果汁が口いっぱいに広がります。

お父さんと過ごすティータイムに。ピースタルトも

https://yoyaku.la-maison.jp/

商品名：さくらんぼと白桃のショートケーキタルト サイズ・価格：1ピース 1,480円（税込）／1ホール（21cm）14,800円（税込） 販売期間：2026年6月19日（金）～6月30日（火） 販売店舗：ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー全店、ラ・メゾン アンソレイユターブル アトレマルヒロ店

なめらかなカスタードタルトにふわふわのスポンジとやさしい甘さのホイップクリームで、みずみずしい白桃をサンドしました。さくらんぼと白桃を飾りました。

■ショップ一覧 https://www.la-maison.jp/shop/index.html ■ラ・メゾン アンソレイユターブルとは ラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。 今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。 ▼公式ホームページはこちら https://la-maison.jp/ ▼オンラインショップはこちら https://www.la-maison-online.jp/