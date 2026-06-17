Agthiaが「FUELL」 - デーツで甘みを付けた世界初のエナジードリンクを発売

アブダビ（UAE）, 2026年6月16日 /PRNewswire/ -- 地域を代表する食品・飲料会社であるAgthia Group PJSCは本日、デーツで甘みを付けた世界初のエナジードリンク「Fuell」の発売を発表しました。これにより、世界のエナジードリンク市場にアラブ首長国連邦ならではの視点をもたらします。



Salmeen Alameri, Managing Director & Chief Executive Officer, Agthia Group



Fuellは、デーツ由来の甘みと、ガラナや高麗人参などの機能性成分を組み合わせています。この製品は、消費者のニーズに応える商品開発と、自然由来の原材料および伝統とのつながりを重視するAgthiaの姿勢を反映しています。

Agthia Groupのマネージングディレクター兼最高経営責任者であるSalmeen Alameri氏は、次のように述べました。「Fuellは、革新性と差別化を体現するとともに、この地域の文化に深く根差したブランドです。そして、デーツはUAEの歴史の一部です。Fuellを通じて、私たちはその伝統を、現代のライフスタイルや消費者の期待に応える商品として次世代へ受け継いでいます。今回の発売は、地域にとって意義のあるブランドを構築するとともに、成長性が高く競争の激しい市場カテゴリーで競争力を発揮できるブランドを育成するという当社の志を示すものです。」

Fuellは、消費者インサイト、製品開発に関する専門知識、市場投入までのスピードを組み合わせることで、新たな消費トレンドに対応した独自性と拡張性を備える製品を創出するという、Agthiaの規律あるイノベーション戦略を体現しています。

変化する消費者ニーズに応える形で開発されたFuellは、Agthiaの製品開発パイプラインの強みを示すものであり、まずはUAEの一部販売チャネルで発売され、今後はさらなる販売チャネルへの展開を予定しています。

Agthiaについて

Agthia Group PJSCは、アブダビに本社を置く大手食品・飲料会社であり、ADQの傘下企業です。同社は、飲料・食品、菓子類、プロテイン・冷凍食品、アグリビジネスの各分野において、20を超える信頼あるブランドを擁する多様なポートフォリオを展開しており、7か国で事業を展開し、世界60以上の市場の消費者に製品とサービスを提供しています。従業員数は12,000名を超え、Agthiaは事業規模、強固な運営能力、イノベーション、そしてサステナビリティへの取り組みを融合することで、食品・飲料バリューチェーン全体にわたり長期的な価値創出を実現しています。

最新情報については、LinkedInまたはInstagramで当社をフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com