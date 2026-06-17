オンライン医療サービスを展開するジェイフロンティア株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村 篤弘)は、オンライン診療・服薬指導・処方薬配送を一体で提供するサービス「SOKUYAKU(ソクヤク)」の利用者が前年同期比250％に拡大したことをお知らせします。





近年、気候変動の影響により全国各地でゲリラ豪雨や線状降水帯による大雨被害が増加しています。加えて、高齢化や医療従事者不足に伴う通院困難者の増加など、「必要な時に医療へアクセスできない」という課題が顕在化しています。

こうした社会環境の変化を背景に、自宅や職場から診察・服薬指導・薬の受け取りまで完結できるオンライン診療サービスへの需要が急速に高まっています。





オンライン診療利用者が前年比250％に拡大





【2026年の梅雨は全国的に“大雨傾向”】

ウェザーニュースの2026年梅雨見解によると、九州南部～東北北部では総雨量が「平年並みか多い」見込みで、6月上旬から7月前半にかけて強雨・ゲリラ豪雨への警戒が必要とされています。





また、気象庁によると、日本国内における1時間降水量50mm以上の短時間強雨発生回数は、約40年前と比較して約1.5倍に増加しており、“突発的な豪雨”は年々増加傾向にあります。

出典：気象庁「大雨や短時間強雨の発生頻度」 https://www.jma.go.jp/





近年では、

・豪雨による外出困難

・高齢者の通院負担

・子育て世帯の受診負担

・地方部の医療アクセス不足

・災害発生時の医療継続

などが社会課題として注目されています。





さらに、梅雨時期には気圧や湿度変化による「梅雨ダル」と呼ばれる体調不良も増加し、頭痛や倦怠感、不眠などの症状を訴える人が増える傾向があります。









【オンライン診療利用者数が前年比2.5倍に増加】

こうした背景もあり、「SOKUYAKU」では、オンライン診療利用者数が前年同期比2.5倍に増加しました。

特に利用が増加しているのは、

・高齢者世帯

・共働き世帯

・子育て世帯

・地方在住者

・外出困難者

となっています。





利用者からは、

「大雨の日でも診察を受けられて安心だった」

「子どもを連れて外出せずに済んだ」

「夜間でも薬を受け取れて助かった」

「災害時にも医療につながる安心感がある」

といった声が寄せられています。









【災害時にも止まらない医療インフラとして注目】

「SOKUYAKU」は、スマートフォンやタブレットを利用し、自宅や職場から医師の診察、薬剤師による服薬指導、処方薬の配送・受け取りまで完結できるオンライン医療サービスです。

現在、

提携医療機関数 ：4,100施設以上

対応薬局・ドラッグストア：20,000店舗以上

人口カバー率 ：約91％

となっており、都市部だけでなく地方や過疎地域でも利用可能な医療ネットワークを構築しています。





また、平時だけでなく災害時や感染症流行時においても活用できる「フェーズフリー型医療インフラ」としての取り組みが評価され、2026年4月に開催された「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)2026」において最優秀賞を受賞しました。









【今後の展開】

近年は、気候変動による豪雨災害の増加、高齢化による通院困難者の増加、医療従事者不足などを背景に、“場所に依存しない医療”へのニーズが拡大しています。民間調査では、国内オンライン診療市場は2030年までに2025年比で約2倍規模へ成長するとの予測もあります。

当社は今後、自治体・医療機関との連携強化を進めるとともに、地域ごとの医療課題に応じたオンライン医療体制の整備を推進。平時から非常時まで切れ目なく機能する医療アクセス環境の構築を目指します。









【会社概要】

会社名： ジェイフロンティア株式会社(東証グロース：2934)

所在地： 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

代表者： 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

設立 ： 2008年6月

URL ： https://jfrontier.jp/





ジェイフロンティア株式会社ロゴ





【「SOKUYAKU」とは】

「SOKUYAKU」は、スマートフォンやタブレットを活用し、自宅や職場にいながら診察・服薬指導・薬の受け取りまで完結できるオンライン医療サービスです。

医師によるオンライン診療後、薬剤師によるオンライン服薬指導を実施し、その後は処方薬を自宅配送、または近隣薬局で受け取ることが可能です。最短当日の薬の受け取りにも対応しています。





オンライン診療プラットフォーム「SOKUYAKU」