昭和株式会社、NMN・NAD+関連製品の情報設計を強化
製品画像、ラベル情報、利用シーン別の確認項目を整理し、選びやすい製品情報へ
昭和株式会社は、NMN・NAD+関連製品について、製品画像、ラベル情報、利用シーン別の確認項目を整理し、消費者が製品を検討しやすい情報設計を強化いたします。
NMN・NAD+関連製品は、健康食品市場の中でも注目度が高い領域の一つです。一方で、消費者にとっては、成分名、配合設計、製品形状、ブランドごとの差異、表示情報など、確認すべき項目が多い分野でもあります。昭和株式会社では、こうした情報を分かりやすく整理し、製品ごとの位置づけを伝えやすい形に整えます。
今回の取り組みでは、継興および皇方の関連製品を中心に、製品白底画像、ブランドロゴ、ラベル情報、製品ライン別資料を整理します。製品を一つずつ見せる場合と、シリーズとして見せる場合を分け、消費者が混同しにくい情報設計を行います。
また、発信時には、成分名だけを前面に出すのではなく、日常の栄養補助として確認しやすい基本情報、製品ごとの違い、選ぶ前に見ておきたい表示項目を中心に構成します。これにより、昭和株式会社の製品群を、単なる単品ではなく、体系化されたブランドポートフォリオとして伝えてまいります。
昭和株式会社は今後も、NMN・NAD+関連製品の情報整理を継続し、消費者が比較しやすく、納得して選びやすい製品情報の発信に取り組みます。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、NMN・NAD+関連製品について、製品画像、ラベル情報、利用シーン別の確認項目を整理し、消費者が製品を検討しやすい情報設計を強化いたします。
NMN・NAD+関連製品は、健康食品市場の中でも注目度が高い領域の一つです。一方で、消費者にとっては、成分名、配合設計、製品形状、ブランドごとの差異、表示情報など、確認すべき項目が多い分野でもあります。昭和株式会社では、こうした情報を分かりやすく整理し、製品ごとの位置づけを伝えやすい形に整えます。
今回の取り組みでは、継興および皇方の関連製品を中心に、製品白底画像、ブランドロゴ、ラベル情報、製品ライン別資料を整理します。製品を一つずつ見せる場合と、シリーズとして見せる場合を分け、消費者が混同しにくい情報設計を行います。
また、発信時には、成分名だけを前面に出すのではなく、日常の栄養補助として確認しやすい基本情報、製品ごとの違い、選ぶ前に見ておきたい表示項目を中心に構成します。これにより、昭和株式会社の製品群を、単なる単品ではなく、体系化されたブランドポートフォリオとして伝えてまいります。
昭和株式会社は今後も、NMN・NAD+関連製品の情報整理を継続し、消費者が比較しやすく、納得して選びやすい製品情報の発信に取り組みます。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
配信元企業：昭和株式会社
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