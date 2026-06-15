ガラス研磨用スピンドルの世界市場2026年、グローバル市場規模（最高回転速度40000～50000回転毎分、50000～60000回転毎分）・分析レポートを発表
2026年6月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス研磨用スピンドルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス研磨用スピンドルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ガラス研磨用スピンドル市場は、2024年の市場規模が2億1300万米ドルと評価されており、2031年には3億200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2％となっており、精密加工産業の発展を背景に堅調な成長が見込まれています。
ガラス研磨用スピンドルは、ガラス加工装置において高精度な研削や加工を行うための回転動力を供給する重要部品です。特に光学レンズや精密ガラス部品の製造において、高速回転性能と高い加工精度が求められます。
近年では、スマートフォン、光学機器、医療機器、自動車用センサーなどに使用される高精度ガラス部品の需要増加に伴い、ガラス研磨用スピンドル市場の重要性が高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、光学部品市場の拡大です。スマートフォン用カメラレンズ、監視カメラ、産業用光学機器などの需要増加により、高品質なガラスレンズ製造設備への投資が活発化しています。
また、自動車産業における先進運転支援機能や自動運転技術の発展も市場拡大を後押ししています。車載カメラや各種センサーに使用される光学部品の需要増加が、高精度研削技術への要求を高めています。
さらに、医療機器や半導体製造装置向けの精密光学部品需要も増加しており、高性能なガラス加工設備への投資が継続しています。
市場では高速化、高精度化、低振動化、高耐久化が技術開発の中心テーマとなっており、加工品質向上と生産効率改善が重要な競争要素となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、最高回転速度40000～50000回転毎分、最高回転速度50000～60000回転毎分、その他の製品に分類されています。
40000～50000回転毎分の製品は一般的な高精度ガラス加工用途に広く使用されています。一方、50000～60000回転毎分の製品は、より高い加工精度や微細加工が求められる先端分野で利用されています。
用途別では、非球面ガラスレンズ研削、成形ガラスレンズ研削、その他用途に分類されています。
非球面ガラスレンズ研削は高性能光学機器やカメラレンズ向け需要を背景に市場の主要用途となっています。成形ガラスレンズ研削はスマートフォンや車載機器向けレンズ製造で重要な役割を果たしています。
その他用途には特殊光学部品や精密ガラス製品の加工が含まれており、多様な産業分野で利用されています。
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競争環境
市場には高精度回転機器や工作機械部品を専門とするメーカーが多数参入しており、技術力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、FISCHER Spindle Group AG、Levicron、SLF、Toyo Advanced Technologies、ELTE、Luoyang Bearing Research Institute、GUANGZHOU HAOZHI INDUSTRIAL、Kunshan Xusheng Precsion Machine Tools、Pinzhiyu Industrial Technology (Shanghai)、Dongguan Zhoushun、Jiangsu Xingchen High Speed Motor、Shanghai Xuanzhunが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス研磨用スピンドルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス研磨用スピンドルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
ガラス研磨用スピンドル市場は、2024年の市場規模が2億1300万米ドルと評価されており、2031年には3億200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2％となっており、精密加工産業の発展を背景に堅調な成長が見込まれています。
ガラス研磨用スピンドルは、ガラス加工装置において高精度な研削や加工を行うための回転動力を供給する重要部品です。特に光学レンズや精密ガラス部品の製造において、高速回転性能と高い加工精度が求められます。
近年では、スマートフォン、光学機器、医療機器、自動車用センサーなどに使用される高精度ガラス部品の需要増加に伴い、ガラス研磨用スピンドル市場の重要性が高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、光学部品市場の拡大です。スマートフォン用カメラレンズ、監視カメラ、産業用光学機器などの需要増加により、高品質なガラスレンズ製造設備への投資が活発化しています。
また、自動車産業における先進運転支援機能や自動運転技術の発展も市場拡大を後押ししています。車載カメラや各種センサーに使用される光学部品の需要増加が、高精度研削技術への要求を高めています。
さらに、医療機器や半導体製造装置向けの精密光学部品需要も増加しており、高性能なガラス加工設備への投資が継続しています。
市場では高速化、高精度化、低振動化、高耐久化が技術開発の中心テーマとなっており、加工品質向上と生産効率改善が重要な競争要素となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、最高回転速度40000～50000回転毎分、最高回転速度50000～60000回転毎分、その他の製品に分類されています。
40000～50000回転毎分の製品は一般的な高精度ガラス加工用途に広く使用されています。一方、50000～60000回転毎分の製品は、より高い加工精度や微細加工が求められる先端分野で利用されています。
用途別では、非球面ガラスレンズ研削、成形ガラスレンズ研削、その他用途に分類されています。
非球面ガラスレンズ研削は高性能光学機器やカメラレンズ向け需要を背景に市場の主要用途となっています。成形ガラスレンズ研削はスマートフォンや車載機器向けレンズ製造で重要な役割を果たしています。
その他用途には特殊光学部品や精密ガラス製品の加工が含まれており、多様な産業分野で利用されています。
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競争環境
市場には高精度回転機器や工作機械部品を専門とするメーカーが多数参入しており、技術力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、FISCHER Spindle Group AG、Levicron、SLF、Toyo Advanced Technologies、ELTE、Luoyang Bearing Research Institute、GUANGZHOU HAOZHI INDUSTRIAL、Kunshan Xusheng Precsion Machine Tools、Pinzhiyu Industrial Technology (Shanghai)、Dongguan Zhoushun、Jiangsu Xingchen High Speed Motor、Shanghai Xuanzhunが挙げられています。