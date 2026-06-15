株式会社JTBコミュニケーションデザイン（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：藤原卓行）は、2026年5月30日（土）観光体験施設「WowUs」（大阪堂島浜タワー16階／淀屋橋）にて、グアム政府観光局「GOGO! GUAMハファデイキャンペーン」大使であるpecoさんをお招きし、スペシャルトークショーを中心とした『ときめき♡グアムフェスタ in 大阪』を開催いたしました。 本イベントでは、日本からわずか3.5時間でアクセスできる南国リゾート・グアムの魅力や最新情報を、関西エリアの皆さまに向けて発信しました。会場では、pecoさんによるトークショーやグアムの特色を五感で体感できる各種コーナーを展開し、夏の海外旅行を検討される方へ、和やかな雰囲気の中でグアムの魅力をご紹介いたしました。

スペシャルトークショーには、昨年からグアム政府観光局「GOGO！GUAMハファデイキャンペーン」大使を務めるタレントのpecoさんが登場。

pecoさんプロフィール

原宿系ファッションの読者モデルとして10代から注目を集め、飾らない個性とセンスで多くの支持を得てきた。 現在は、タレントやブランドプロデューサーとして、ファッション、ライフスタイル、育児など幅広いテーマで発信を行っている。 芸能界屈指の“グアム好き” としても知られ、子どもの頃から何度もグアムを訪れているという。 明るくポジティブなキャラクターとナチュラルな感性で、グアムの魅力を等身大の目線で伝えてくれる存在。

【pecoさんスペシャルトークショー】

グアム政府観光局「GOGO! GUAMハファデイキャンペーン」大使のpecoさんをゲストに迎え、グアムの魅力を等身大の視点で語るスペシャルトークショーを開催しました。 トークショーの中でpecoさんは、「本当にリラックスしてありのままの自分で過ごせる素敵な場所。そこが大好きです。毎回グアムに行ってはエネルギーをチャージして、癒やされにいくんですよ」と、ご自身の体験を交えながらグアムの魅力を熱く語りました。

pecoさんおすすめの観光スポット

トークショーでは、pecoさんが過去に訪れたお気に入りのグアムのスポットについて、ご自身のInstagramの写真を用いて紹介しました。 SNSでは伝えきれない現地の魅力を、来場者の皆さまに直接お伝えしたほか、観光客があまり訪れない倉庫型の古着屋での宝探し感のあるファッション探しや、「南国のフルーツは日本とはおいしさのレベルが違う」と絶賛するアサイーボウルのお店など、pecoさんならではのグアムでの過ごし方を紹介しました。 ・大きな倉庫型の古着屋「サルベーション・アーミー」（Salvation Army） ・オリジナルのサンダルが作れる「レアレア サンダル」（LeaLea SANDALS） ・アメリカンなパーティグッズが揃う「SHOP4LESS」 ・チャモロの伝統衣装を着ての撮影やココナッツ体験ができる「フィッシュアイマリンパーク」(Fish Eye Marine Park) ・絶品バーガー店「ハンブロス」(Hambros) ・pecoさんが大好きなアサイーボウルの店「マイティ・パープルカフェ」(Mighty Purple Cafe)

子ども連れも楽しめる、グアムでの過ごし方

pecoさんは、7歳の男児を育てるママとしての視点から、「グアムは子ども連れの海外旅行にも最適」と語りました。 「グアムは日本からわずか3.5時間で行ける、日本に近くてアメリカを感じられる場所です。英語にも触れられ、異国の雰囲気も味わえるので、子どもの初めての海外旅行にもおすすめです。プールや海もあり、子どもはずっとプールに入っていることも。ママはプールサイドでジュースを飲みながら、のんびり過ごせると思います。時差が1時間しかない事も魅力」とコメントしました。 アクセスの良さと時差の少なさによる移動負担の軽減、遊びとくつろぎのバランスが家族旅行の行き先としてのグアムならではの魅力です。

海外旅行を検討されている方・グアムを訪れようとされている方へ

pecoさんは、円安や物価高の状況下でもグアムはアメリカ本土などと比べて比較的過ごしやすい価格帯であると述べ、「まだまだ安心して行けるんです」とコメントしました。 さらに、初めてグアムを訪れる方へのメッセージとして、「アメリカが好きでいろいろ行きますが、のんびりしたいならグアム一択だと私は思います。グアムでしか得られないパワーもあるし、絶対一度は訪れてほしいですね」と話しました。

【五感で楽しむグアム体験コーナー】

「グアムフードコーナー」や「ワークショップ体験コーナー」のほか、「グアム情報発信コーナー」や「旅行相談コーナー」も開催いたしました。 最新の観光情報収集から、JTB社員による旅の心配事から旅行プランの相談など、情報収集から予約検討までをワンストップでサポートし、来場者で賑わいました。

グアムの伝統料理「チャモロ料理」を販売。 旅行前に"現地の味"を先取り！ トークショー後には多くの方がチャモロ料理を楽しまれていました。

南国風ファッションをまとった似顔絵を描いてもらえるワークショップ。イベント開始早々に受付枠が埋まり、多くの方が南国リゾート・グアムを訪れた自分を体感いただきました。

グアム政府観光局のPRコーナー。 ゴルフ視点で見る魅力、ドライブ視点で見る魅力など幅広いグアムの魅力をお届けしました。

ユナイテッド航空のコーナー。 ブース訪問者には特典として、グアムを検討されている方におすすめしたい便利なSNSなどの情報をお届けしました。

JTB旅行相談コーナー。旅のプロに旅行プランや旅行時の不安などを相談できるブースを設置。 トークショーでは、「今グアムに行くべき理由」や、家族連れや初海外でも安心安全な旅先であること、他地域と比べたグアムの特徴などをお届けしました。

グアム旅行デジタルパンフレットはこちら https://dp.jtb.co.jp/lookjtb/dp/pamphlet/2026_gum_8012105/#1

【ときめき♡グアムフェスタ in 大阪 開催概要】（終了）

イベント名｜ときめき♡グアムフェスタ in 大阪 開催日時 ｜2026年5月30日（土）12:00～16:00 会場｜大阪堂島浜タワー16階「WowUs（ワオアス）」［大阪市北区堂島浜1-1-27 大阪堂島浜タワー16階］ 主催 ｜株式会社JTBコミュニケーションデザイン 協力｜グアム政府観光局 企画協力 ｜株式会社JTB 協賛｜ユナイテッド航空

【企業概要】

株式会社JTBコミュニケーションデザイン（ＪＣＤ） 設立：1988年4月 所在地：〒105-8335 東京都港区芝3-23-1セレスティン芝三井ビルディング12階 URL：https://www.jtbcom.co.jp/

JTBコミュニケーションデザイン（JCD）は、賑わいの場づくり、仕掛けづくり、きっかけづくりの3つのアプローチでエリアマネジメントを推進しています。全国73施設の公共・文化施設や観光案内所の運営、インバウンドプロモーション等の事業を通して、持続的な地域の賑わいの創出に取り組んでいます。堂島・中之島エリアでも、これまでのノウハウを活かし、観光体験と新たな出会いの拠点「WowUs」を運営しています。

【グアム旅行に関するお問合せ・申込先】

JTB旅の予約センター：050-3358‐4009 グアム旅行デジタルパンフレット： https://dp.jtb.co.jp/lookjtb/dp/pamphlet/2026_gum_8012105/#1