fileAIがJRE VENTURESとの戦略的パートナーシップにより日本市場へ進出





本パートナーシップは、fileAIの日本進出の第一歩となり、日本で最も先進的なインフラ組織の一つにエンタープライズグレードのエージェント型AIをもたらすものです

シンガポール、2026年6月15日 /PRNewswire/ -- AIネイティブのインテリジェンスプラットフォームを提供するfileAIは、JR東日本グループにおけるイノベーションおよびスタートアップ連携を支援するコーポレートベンチャーキャピタル部門であるJRE VENTURES PTE. LTD.との戦略的パートナーシップ締結を発表しました。本連携はfileAIの日本への正式進出を意味するとともに、グローバルな事業拡大に向けた重要なマイルストーンとして、日本における専任ローカルチームの設立へのコミットメントを示すものです。



fileAI x JRE Ventures



本パートナーシップのもと、fileAIとJRE VENTURESは、JR東日本グループ各社においてfileAIのガバナンス対応AIプラットフォームをデータ整備および業務自動化に活用する機会を模索します。まずは、過去の契約書や業務文書のデジタル化・再構築に関連する取り組みから着手する予定です。また、パートナーシップの一環として、JRE VENTURESはfileAIへの戦略的投資も実施し、同社のビジョンおよび技術ロードマップへの強い信頼を示します。

レガシー文書を「生きたインテリジェンス基盤」へ

本パートナーシップの核心にあるのは、JR東日本グループ各社が将来にわたって膨大な過去の契約書・文書アーカイブを管理する方法を刷新するという使命です。fileAI独自のAIエージェントを活用し、静的な紙文書やレガシーデジタル記録を、検索・構造化されたナレッジ資産へと変換することを目指します。これにより、サイロ化されたファイルやシステムに長年埋もれていた価値を解放します。本プログラムは、以下の4つの基盤機能を提供します。

・過去の契約書・文書のデジタル化 - 紙媒体およびレガシーファイルを高精度なデジタル資産へ変換

・AIによる自動抽出 - 非構造化テキストから重要条項、義務事項、メタデータなどを自動識別

・集中型インテリジェントリポジトリ - 将来的な組織内および組織横断での契約ナレッジの検索・再利用を実現

・契約インテリジェンス＆アナリティクス - エンタープライズ規模でのレポーティング、リスク分析、更新予測機能を解放

長期的なビジョンは、「生きた契約インテリジェンス基盤」の構築です。これにより、手動による文書探索の削減、ナレッジへのアクセス性向上、そして組織全体にわたるより高度な業務意思決定の支援を実現します。

リーダーシップからのコメント

「日本はfileAIにとって極めて重要な市場であり、JRE VENTURESはまさに私たちが共に築きたいと考えていたパートナーです。彼らのイノベーションへの意欲と事業規模の大きさは、AIエージェントがエンタープライズ企業にもたらす可能性を実証する最適な舞台です。真に先見性のある組織とともに日本に根を張ることができ、大変誇りに思います。」

- Christian Schneider、CEO、fileAI

「JRE VENTURESでは、新興技術がJR東日本グループの業務効率化とレジリエンス向上にいかに貢献できるかを継続的に探求しています。fileAIのAI駆動型ファイル処理へのアプローチは、エンタープライズデータの構造化と活用における重要な進歩を示しています。本パートナーシップを通じて、実践的なユースケースを検証し、日本およびアジア太平洋地域全体におけるエンタープライズAIの普及に貢献したいと考えています。」

- 衛藤 淳一、Managing Director、JRE VENTURES

日本への長期的コミットメント

JRE VENTURESとのパートナーシップは、fileAIの日本戦略全体の礎となるものです。同社は現在、東京にローカルチームを積極的に構築しており、今後数ヶ月以内に営業、エンジニアリング、カスタマーサクセス部門での採用を進める計画です。fileAIは、深い地域専門知識の育成と、日本独自のエンタープライズ環境への深い理解に根差した関係構築に注力していきます。

日本は、鉄道、金融、製造、行政など、複雑かつファイル集約型のエンタープライズ業務が世界最大規模で集積する市場です。fileAIは、AI移行期を歩む日本の最先端機関とのパートナーシップに多大な可能性を見出しており、市場における信頼できる長期的な存在として貢献することに全力で取り組んでいきます。

fileAIについて

fileAIは、複雑なビジネスプロセス自動化のためのリーディングプラットフォーム「fileForge」を提供するエンタープライズインテリジェンス企業です。複雑なファイルを完全な意思決定トレーサビリティを備えた構造化・検証済みデータへと変換することで、fileForgeはAIエージェントが実際のエンタープライズ業務の中で判断・行動するための論拠と確信を与えます。

MS&AD、東芝、PwC、KPMG、日本ペイント、ケッペルなどのグローバル企業に信頼され、金融、保険、サプライチェーン、医療、業務全般にわたり10億件以上のファイルを処理してきたfileAIは、世界で最も複雑なワークフローに対してガバナンス対応の自動化とコンテキスト再利用を提供しています。

詳細は www.file.ai をご覧ください。

JRE VENTURES PTE. LTD.について

JRE VENTURES PTE. LTD.は、JR東日本グループに関連するスタートアップ連携およびイノベーション推進を支援するために設立されたコーポレートベンチャーキャピタル部門です。シンガポールを拠点とし、東南アジアおよびその他グローバル市場のスタートアップと連携しながら、小売、広告、物流、不動産、AI、旅行、デジタルトランスフォーメーションなどの分野でビジネス開発機会を支援しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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