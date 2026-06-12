30代、40代、50代……心身のゆらぎに戸惑うすべての女性へ！ 自称「停滞期の中年ビューティライター」が綴る、自己受容のヒント――新刊書籍『美を、うけ容れる』（著者：AYANA）6月25日（木）発売！

30代、40代、50代……心身のゆらぎに戸惑うすべての女性へ！ 自称「停滞期の中年ビューティライター」が綴る、自己受容のヒント――新刊書籍『美を、うけ容れる』（著者：AYANA）6月25日（木）発売！