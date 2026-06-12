30代、40代、50代……心身のゆらぎに戸惑うすべての女性へ！ 自称「停滞期の中年ビューティライター」が綴る、自己受容のヒント――新刊書籍『美を、うけ容れる』（著者：AYANA）6月25日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『美を、うけ容れる』（著者：AYANA）を6月25日（木）に発売いたします。
■『美を、うけ容れる』
・アマゾン：https://amzn.to/4vFET8p
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409300
■内容紹介
おそらく、自分であることを
サボらないことが大事なのだ。
自分という器を
どう生きるか、どう飾るか。（本文より）
30代、40代、50代…目まぐるしく変わっていく毎日に戸惑う、すべての女性へ！
自称「停滞期の中年ビューティライター」が綴る、おとなの自己受容エッセイ。
◆好きではない顔と生きていく
◆「他者のものさし」を取りはずす
◆「ゆらぎ」は単なるサイン
◆似合うよりも、大切なこと
◆白髪を楽しむためにはどうしたら
◆美味しいものは太らない ほか
美容ライターの本なのに、「こうなりなさい」「これ買いなさい」は、一切なし！
ファッション、ヘアメイクアップ、スキンケアとの向き合いかた、
コンプレックスやエイジングの捉えかた、自己肯定感の育てかた…
冷静ながらも心優しいヒントが詰まった一冊。
読後、あなたもきっと、鏡の中の自分に「今日もお疲れさま」と声をかけたくなる！
■商品情報
書名：美を、うけ容れる
著者：AYANA
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4093-7
発売日：2026年6月25日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vFET8p
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409300
■著者紹介
著者：AYANA（あやな）
ビューティライター。コラム、エッセイ、インタビュー、ブランドカタログなど広く執筆。
化粧品メーカー企画開発職の経験を活かし、コスメブランド「OSAJI」（オサジ）のメイクアップコレクションディレクターとして、ブランディングや商品開発も行う。
エモーショナルな文章を書くメソッドを体系化し、2020年より文章講座「EMOTIONAL WRITING METHOD（#エモ文）」を主宰。
著書に、エッセイ『「美しい」のものさし』『仕事美辞』（以上、双葉社）がある。
2025年には、ポッドキャスト「にあう色が知りたい」をスタート。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
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エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『美を、うけ容れる』（著者：AYANA）を6月25日（木）に発売いたします。
■『美を、うけ容れる』
・アマゾン：https://amzn.to/4vFET8p
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409300
おそらく、自分であることを
サボらないことが大事なのだ。
自分という器を
どう生きるか、どう飾るか。（本文より）
30代、40代、50代…目まぐるしく変わっていく毎日に戸惑う、すべての女性へ！
自称「停滞期の中年ビューティライター」が綴る、おとなの自己受容エッセイ。
◆好きではない顔と生きていく
◆「他者のものさし」を取りはずす
◆「ゆらぎ」は単なるサイン
◆似合うよりも、大切なこと
◆白髪を楽しむためにはどうしたら
◆美味しいものは太らない ほか
美容ライターの本なのに、「こうなりなさい」「これ買いなさい」は、一切なし！
ファッション、ヘアメイクアップ、スキンケアとの向き合いかた、
コンプレックスやエイジングの捉えかた、自己肯定感の育てかた…
冷静ながらも心優しいヒントが詰まった一冊。
読後、あなたもきっと、鏡の中の自分に「今日もお疲れさま」と声をかけたくなる！
■商品情報
書名：美を、うけ容れる
著者：AYANA
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4093-7
発売日：2026年6月25日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vFET8p
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409300
■著者紹介
著者：AYANA（あやな）
ビューティライター。コラム、エッセイ、インタビュー、ブランドカタログなど広く執筆。
化粧品メーカー企画開発職の経験を活かし、コスメブランド「OSAJI」（オサジ）のメイクアップコレクションディレクターとして、ブランディングや商品開発も行う。
エモーショナルな文章を書くメソッドを体系化し、2020年より文章講座「EMOTIONAL WRITING METHOD（#エモ文）」を主宰。
著書に、エッセイ『「美しい」のものさし』『仕事美辞』（以上、双葉社）がある。
2025年には、ポッドキャスト「にあう色が知りたい」をスタート。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
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エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
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