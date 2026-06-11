アートコレクションハウス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦川司)は、イラストレーター・画家として数多くのゲーム、書籍のビジュアルを手掛け、重厚かつ迫力ある世界観で国内外から高い支持を集める長野剛氏の原画・版画展を、2026年7月に大阪および東京の2会場にて開催いたします。大阪では初開催、東京では7年ぶりの開催となります。





Samurai Saga：Blades of Sengoku





■本展のコンセプト・見どころ

油彩にこだわり、力強い筆致と緻密な描写で歴史上の英雄たちをリアルかつドラマチックに描き出す長野氏の作品群は、その圧倒的な存在感によって、日本人が抱く戦国武将や三国志の英傑のイメージを決定づけてきました。イラストレーションの枠を超え、現代の「歴史肖像画」として高い芸術性を誇る長野作品の世界を、心ゆくまでご堪能いただける至高の空間をご用意いたしました。





(1) 貴重な油彩原画を含む約50作品を一堂に展示・販売

日本の戦国武将や三国志の英傑をテーマに、すべて油彩で描かれた貴重な原画作品30点を含む約50作品を展示・販売いたします。印刷物では伝わりきらない油絵具の質感や力強い筆致を間近で感じられる、歴史ファンにとって“本物”と出会える場をご提供します。





(2) 新作版画7作品を地域初公開

今回の原画展開催にあたり、新たに制作された新作版画7作品を両地域にて初公開いたします。長野氏が新たに描き下ろした英雄たちの姿をいち早くご覧いただける貴重な機会となります。





(3) 制作の裏側に迫る！貴重なライブペイント動画公開＆実際の画材展示

会場では、過去に収録された長野剛氏による貴重なライブペインティング動画を特別公開いたします。さらに、実際の制作現場で使用されたパレットや筆の一部も展示。圧倒的な作品が生み出される「熱量」や「息遣い」を、制作の裏側からも感じていただけます。









■来場者特典

(1) 展示特設Webサイトを見てご来場いただいたお客様にオリジナルポスターをプレゼント！ご入場時に会場受付にて「ホームページを見た」とお伝えください。『長野剛オリジナルポスター』をプレゼントいたします。

〇 展示特設Webサイト： https://nagano.arch-club.net





(2) フォロー＆リポストで“もれなく”もらえるプレゼント！さらに、会場受付にて当社公式XまたはInstagramのリポスト(シェア)画面をご提示いただいたお客様に、『長野剛オリジナルクリアファイル』をプレゼントいたします。

〇 X(旧 Twitter)： https://x.com/gallery_epicute

〇 Instagram ： https://www.instagram.com/ach__jp/

※プレゼントは会期中お1人様1回限りのお渡しとなります。プレゼントはなくなり次第終了となります。









■展示会概要

展示会特設Webサイト： https://nagano.arch-club.net

展示会名 ： 長野剛 原画・版画展

～歴史を創った「顔」、英雄たちが集う至高の空間～

入場料 ： 無料





【大阪会場】

開催日程：2026年7月10日(金)～7月12日(日)

営業時間：11:00～19:00 (初日は13:00開場、最終日は18:00閉場)

会場 ：グランフロント大阪 北館5階 HDC大阪 C terrace

所在地 ：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1

グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5階

アクセス：JR「大阪駅」より徒歩約3分





【東京会場】

開催日程：2026年7月24日(金)～8月2日(日)

営業時間：12:00～19:00 (最終日は18:00閉場)

会場 ：ギャラリーエピキュート

所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-14 外神田ストークビル6階

アクセス：東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩約2分









■作家紹介

長野剛

1961年生まれ。東京都出身。

1984年、日本大学芸術学部油彩科卒。

デザイン事務所勤務、グラフィックデザイナーを経て、1988年よりフリーイラストレーターとして活動。株式会社コーエーテクモゲームスのシミュレーションゲーム「三國志」「信長の野望」を1995年から2012年まで担当。また1999年から2008年までスター・ウォーズのスピンオフ小説の表紙を手掛ける。他に「テンペスト」(池上永一著)の挿絵など書籍のカバーを制作。2008年よりオリジナル作品を制作、各地で原画展・版画展を開催。人物イラストレーションの第一人者として高い評価を受けている。





【主な作品】

＜ゲームパッケージイラスト＞

信長の野望シリーズ(株式会社コーエーテクモゲームス)

三國志シリーズ(株式会社コーエーテクモゲームス)

太閤立志伝シリーズ(株式会社コーエーテクモゲームス)

携帯用ゲームイラスト「神獄のヴァルハラゲート」(株式会社グラニ)

カードイラスト「大戦乱!!三国志バトル」(株式会社 gloops)カードイラスト 等





＜書籍等＞

世界文化社「週刊ビジュアル三国志」表紙イラスト

角川書店「テンペスト」(池上永一著)

ソニー・マガジンズ「スター・ウォーズ/ニュー・ジェダイ・オーダー・シリーズ、クローン大戦ノベルズ・シリーズ、エピソード1、エピソード2」

文庫表紙イラスト新潮文庫「三国志」「宮本武蔵」「新・平家物語」(吉川英治著)

表紙劇団新感線「薔薇とサムライ」ビジュアル

河出書房新社「大人の塗り絵 戦国武将編」

ホビージャパン「武将を描く 三国志＋天使」