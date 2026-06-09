アナログコレクション（所在地：大阪府大阪市北区豊崎5-7-21おおきに豊崎西公園ビル3階、代表：宮嵜光一）は、10年以上の歴史を持つ「ボードゲームラボ」を引き継ぐため、クラウドファンディングを開始しました。50万円の資金募集を展開中で、2026年7月の開店に向けて準備を進めています。同店は、引っ越しや転職で新しい環境に適応する社会人を中心に、人との出会いと笑顔が生まれる空間として運営される予定です。

クラウドファンディングの概要

https://camp-fire.jp/projects/950121/view

今回の資金調達では50万円を目標に募集を展開しています。30万円を店舗内装工事に、20万円をボードゲーム購入費に充当する予定です。支援者には、店舗利用チケットや年パス、アナログコレクションが制作するオリジナルボードゲームの提供やボードゲーム制作サポートなどをお返しとして用意しています。

背景

現代の社会では、引っ越しや転職をきっかけに新しい環境に適応する際、人間関係の構築に課題を抱える人が多くいます。代表の宮嵜光一は京都大学大学院在学中から4年以上にわたり70回以上のボードゲームイベントを開催してきました。この活動を通じて、参加者の多くが人間関係の悩みを抱えていることに気付きました。 ボードゲームは初対面でも自然に会話が生まれ、笑い合える素晴らしいコミュニケーションツール。前店長からの継承となる同店は、かつての賑わいを取り戻すため引き継ぎ運営を開始しました。

店舗の特長

1000種類以上の圧倒的なラインナップ

同店では1000種類以上のボードゲームを揃えています。初心者から経験者まで、あらゆるニーズに対応できる品揃えが自慢です。

継続的なイベント開催体制

多くのボードゲームカフェではイベント告知後の継続的な集客活動が不足しているケースがあります。同店では、イベントアプリやSNSを活用した継続的な情報発信を行います。過去半年間、毎週金曜日のイベント開催では毎回新しい参加者の来店があった実績があります。

初心者にも優しいサポート体制

店内の各テーブルには、ゲーム選びをサポートする冊子を設置予定です。初心者向けゲーム、盛り上がるゲーム、おすすめゲームがひと目でわかる工夫がされています。呼び鈴を設置することで、周囲を気にせずスタッフを呼んでルール説明を受けられます。将来的には、アプリを通じておすすめ表示からルール説明まで完結できるシステムの開発も検討しています。

人がつながる空間設計

単なるゲームをする場所ではなく、初めて来た人でも自然と会話が生まれ、笑い合える。そうした人間関係を大切にした、温かみのある空間づくりが同店の基本方針です。

開店予定

2026年7月4日

会社概要

組織名：アナログコレクション 所在地：大阪府大阪市北区豊崎5-7-21おおきに豊崎西公園ビル3階 代表者：宮嵜光一 事業内容：ボードゲームラボの運営、ボードゲーム制作・販売