スクリューエアエンドグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351677/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「スクリューエアエンドの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、スクリューエアエンド市場の市場分析を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別（Fixed / Portable）、用途別（石油・天然ガス、化学産業、エネルギー伝送、自動車、その他）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの業界の最新動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253852/screw-air-end
1. 市場成長を牽引する主要トレンドと業界の将来展望
スクリューエアエンドは、回転式スクリューコンプレッサーの中核部品であり、耐久性・エネルギー効率・メンテナンス性の高さから、産業用空気圧縮システムにおいて不可欠な存在です。現在の市場成長を支えるトレンドとして、以下の点が挙げられます。
(1) 石油・天然ガスおよび化学産業における需要拡大
石油精製プラントや化学工場では、連続運転に耐えうる高信頼性の空気圧縮システムが求められます。スクリューエアエンドは、従来の往復動式と比較して振動・騒音が少なく、エネルギー効率に優れるため、これらの産業での採用が加速しています。特にアジア太平洋地域や中東における新規プラント建設ラッシュが、業界の成長予測を上方修正させています。
(2) エネルギー伝送分野における省エネルギー化の流れ
世界的な脱炭素圧力の高まりを受け、工場・発電所における圧縮空気システムの消費電力削減が経営課題となっています。可変速制御に対応した新型スクリューエアエンドは、部分負荷運転時のエネルギー損失を最大30%低減可能であり、エネルギー伝送用途での置き換え需要が急拡大しています。
(3) 自動車産業における製造工程の高度化
EVシフトに伴い、バッテリー生産・塗装工程・空気圧搬送ラインでは、オイルフリーかつ高純度の圧縮空気が必須です。高精度なスクリューエアエンドは、こうした厳格な品質基準を満たすため、自動車向け出荷が過去2年間で約15%増加しました。
2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
スクリューエアエンド市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Atlas Copco、 Ingersoll Rand、 Hitachi、 Kaeser Compressors、 Elgi Equipments、 Howden UK Limited、 Kobelco Construction Machinery America、 IHI Rotating Machinery Engineering、 Anest Iwata、 Fu Sheng Industrial、 Eaton Compressor & Fabrication、 Rotorcomp Verdichter GmbH、 MAN Energy Solutions SE、 Bauer Kompressoren、 Boge Kompressoren、 GE Oil & Gas、 Siemens AG
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの詳細な比較分析に加え、M&A戦略や新興国向け製品開発の最新動向も明らかにしています。特にAtlas CopcoとIngersoll Randは、固定型製品における高効率モデルで市場をリードする一方、HitachiとKobelcoはアジア市場における可搬型スクリューエアエンドのローカライズ生産を強化しています。また、エネルギー価格の高騰を背景に、省エネルギー性能を売りにした新興メーカーの参入も活発化しており、競争環境は今後さらに激しさを増すと予測されます。
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の業界調査レポート 「スクリューエアエンドの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、スクリューエアエンド市場の市場分析を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別（Fixed / Portable）、用途別（石油・天然ガス、化学産業、エネルギー伝送、自動車、その他）の市場動向を整理し、2021年から2032年までの業界の最新動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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1. 市場成長を牽引する主要トレンドと業界の将来展望
スクリューエアエンドは、回転式スクリューコンプレッサーの中核部品であり、耐久性・エネルギー効率・メンテナンス性の高さから、産業用空気圧縮システムにおいて不可欠な存在です。現在の市場成長を支えるトレンドとして、以下の点が挙げられます。
(1) 石油・天然ガスおよび化学産業における需要拡大
石油精製プラントや化学工場では、連続運転に耐えうる高信頼性の空気圧縮システムが求められます。スクリューエアエンドは、従来の往復動式と比較して振動・騒音が少なく、エネルギー効率に優れるため、これらの産業での採用が加速しています。特にアジア太平洋地域や中東における新規プラント建設ラッシュが、業界の成長予測を上方修正させています。
(2) エネルギー伝送分野における省エネルギー化の流れ
世界的な脱炭素圧力の高まりを受け、工場・発電所における圧縮空気システムの消費電力削減が経営課題となっています。可変速制御に対応した新型スクリューエアエンドは、部分負荷運転時のエネルギー損失を最大30%低減可能であり、エネルギー伝送用途での置き換え需要が急拡大しています。
(3) 自動車産業における製造工程の高度化
EVシフトに伴い、バッテリー生産・塗装工程・空気圧搬送ラインでは、オイルフリーかつ高純度の圧縮空気が必須です。高精度なスクリューエアエンドは、こうした厳格な品質基準を満たすため、自動車向け出荷が過去2年間で約15%増加しました。
2. 主要企業の市場シェアと競争環境分析
スクリューエアエンド市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Atlas Copco、 Ingersoll Rand、 Hitachi、 Kaeser Compressors、 Elgi Equipments、 Howden UK Limited、 Kobelco Construction Machinery America、 IHI Rotating Machinery Engineering、 Anest Iwata、 Fu Sheng Industrial、 Eaton Compressor & Fabrication、 Rotorcomp Verdichter GmbH、 MAN Energy Solutions SE、 Bauer Kompressoren、 Boge Kompressoren、 GE Oil & Gas、 Siemens AG
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの詳細な比較分析に加え、M&A戦略や新興国向け製品開発の最新動向も明らかにしています。特にAtlas CopcoとIngersoll Randは、固定型製品における高効率モデルで市場をリードする一方、HitachiとKobelcoはアジア市場における可搬型スクリューエアエンドのローカライズ生産を強化しています。また、エネルギー価格の高騰を背景に、省エネルギー性能を売りにした新興メーカーの参入も活発化しており、競争環境は今後さらに激しさを増すと予測されます。