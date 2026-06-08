2026年6月17日、ピアニスト中桐望による7年ぶりの新譜『Fate ベートーヴェン/リスト/ラフマニノフ』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！

2026年6月17日、ピアニスト中桐望による7年ぶりの新譜『Fate ベートーヴェン/リスト/ラフマニノフ』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！