株式会社ケン・ホテルマネジメント京都が運営する京都山科 ホテル山楽(所在地：京都市山科区、総支配人：園田 琢磨)は、京都・滋賀エリアの魅力をより身近に体感いただける「体験付き宿泊プラン」の販売を開始いたしました。





京都・滋賀エリアの体験付き！





■概要

京都山科 ホテル山楽では、京都・滋賀エリアならではの食・文化・観光を楽しめる体験付き宿泊プランを多数ご用意。

太秦映画村の入村券や山科旅感のウォーキングガイドツアー、京都の風物詩である鴨川納涼床での京懐石料理、伝統工芸である清水焼の陶芸体験、びわ湖南部を周遊するミシガンクルーズなど、地域の魅力を満喫できる体験が盛り沢山です。

当ホテルは山科駅前に立地し、京都駅・大津駅まで各々1駅5分、JR琵琶湖線・JR湖西線・京都市営地下鉄東西線・京阪京津線が利用可能というアクセスの良さから、京都観光だけでなく滋賀観光の拠点としてもご利用いただいております。

また、今後も季節ごとの魅力を体験いただける宿泊プランを順次展開してまいります。









■体験付き宿泊プラン内容

＜京都エリア＞

名称 ： 太秦映画村 入村券付き(1DAY/ナイトタイム)

内容 ： 2026年3月に第1期リニューアルが完了し、“大人の没入体験パーク”へと

進化を遂げた「太秦映画村」。江戸の町並みを歩きながら、まるで

物語の主人公になったかのような気分を満喫。忍者体験やアトラクション、

迫力あるショーなど、大人からお子様までお楽しみいただけます。

京都市営地下鉄の1日乗車券もついているため京都観光にピッタリ！

販売日： 通年(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





2026年3月に第1期リニューアル完了！

太秦映画村





名称 ： 【山科区誕生50周年記念】

山科旅感×京都山科 ホテル山楽 ウォーキングガイドツアー付き

内容 ： 国宝に指定された琵琶湖疏水散策や名刹古刹の参拝、茶室での

座禅体験など様々なコースをご用意。京都・山科の歴史や文化を

専門的な知識だけではなく、教科書の欄外に載っているような雑学や

地元の人しか知らない小話を交え、楽しく分かりやすくお伝えいたします。

販売日： 通年(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





山科旅感 コラボロゴ

山科旅感 東氏





名称 ： 京料理 梅むら 鴨川納涼床で味わう京懐石料理付き

内容 ： 鴨川のほとりにある老舗「京料理 梅むら」の川床で京懐石の夕食を

お召し上がりいただけます。山海の幸に四季折々の味覚を添えた

お料理の数々をお愉しみください。

販売日： 2026年10月15日(木)まで

(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





涼しげな納涼床で京懐石

メニュー一例





名称 ： 清水焼 陶芸教室「嘉祥窯」陶芸体験付き

内容 ： 清水・三年坂の陶芸教室・嘉祥窯で、湯呑やマグカップなどをお好きな

デザインで、世界に一つしかない清水焼をお作りいただきます。

販売日： 通年(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





貴方だけの清水焼を！

作ったものが後日郵送で楽旅！





名称 ： 文化財特別公開！京の夏の旅スペシャルセット付き

内容 ： 豊臣家や戦国武将ゆかりの地、京都に残る魅力的な

近代の名建築を中心に、特別公開される文化財の拝観券と、

記念品引換券がセットになったプランです。

販売日： 通年(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





京の夏の旅 上賀茂神社

京の夏の旅 下鴨神社





名称 ： レンタル着物で京都散策！

内容 ： 京都の老舗で手軽に着物を着ることができる「本格装いプラン」で

京都観光をお楽しみいただけます。

着物はチェックアウト時にホテルで返却が可能です。

販売日： 通年(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





レンタル着物岡本





＜滋賀エリア＞

名称 ： びわ湖 ミシガンクルーズ「ミシガン60」乗船券付き(じゃらん限定販売)

内容 ： 外輪船ミシガンで巡るびわ湖南部の旅は、まるで

映画のワンシーン。赤いパドルが印象的な船に乗り込めば、

湖上リゾートの時間が始まります。朝のきらめく湖面と爽やかな風を

感じられる素敵なクルーズをご提供いたします。

販売日： 通年 (冬季運休日) (じゃらんのみ)





びわ湖ミシガンクルーズ

ミシガンパーサーが盛り上げます！





名称 ： びわ湖大花火大会 有料観覧席付き

内容 ： 関西の夏を代表する一大イベント『びわ湖大花火大会』。

湖面に映る幻想的な光と、夜空いっぱいに広がる約12,000発の

大花火を特等席でご覧ください。

販売日： 2026年8月6日(木)

(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





びわ湖大花火大会

関西最大級の大花火





名称 ： 三井寺 妖怪ナイト2026 入山券付き

内容 ： 天台宗総本山 三井寺(園城寺)の境内に出没する妖怪たちとの触れ合い、

謎解き、妖怪屋台村、怪談など没入型ホラーイベントです。

販売日： 2026年8月8日(土)～8月12日(水)

(公式サイト、じゃらん、楽天トラベル)





怖くて面白い妖怪たちが勢ぞろい

三井寺(園城寺)





▼ご予約：

https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/rsv_pln_lst.aspx?hi_id=31&lang=ja-JP&pa=0_49&





京都・滋賀エリアならではの各種体験・アクティビティやお食事などのご予約手配も承っております。





※各プランにより販売期間・料金・内容が異なる。

※配信時点で販売が開始していない宿泊プランも含む。

※詳細は各宿泊プランページを参照。









■京都山科 ホテル山楽

当ホテルは、国内外で36施設のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の直営ホテルです。全100室の客室、レストラン、宴会場を備え、京都駅から1駅という利便性に加え、滋賀方面へのアクセスにも優れた立地から、京都・滋賀観光の拠点としてご利用いただいております。





また、当ホテルは京都観光・滋賀観光の拠点として便利な立地を活かして、太秦映画村やミシガンクルーズ、びわ湖大花火大会、京料理 梅むらなど、体験・アクティビティ、お食事などと宿泊をセットにしたプラン造成を行なっております。

ご興味をお持ちの企業様はぜひご連絡ください。





ホテル外観

1階ロビー





■会社概要

商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント京都 ／ 京都山科 ホテル山楽

代表者 ： 代表取締役 佐藤 健人

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年6月

事業内容： 京都山科 ホテル山楽の運営

所在地 ： 〒607-8012 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地

公式HP ： https://sanraku.kenhotels.com/kyoto/