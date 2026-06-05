



ラ・リーガ FC Futures 1日目

ナイジェリア、中国、日本、モロッコ、メキシコで選抜された若き才能は、ラ・リーガのクラブやユースチームと共にユニークなスポーツと教育体験を満喫

【マドリード2026年6月5日LALIGA＝共同通信JBN】ラ・リーガとEA SPORTS FC (TM)は、EA SPORTS FC (TM) と共同で推進するグローバルな若手選手育成プロジェクト「Next Gen Drafts」第2弾の最終ステージをスペインで開催しました。本プロジェクトでは、ナイジェリア、中国、日本、モロッコ、メキシコから集まった若手サッカー選手たちがマドリードとヘレスでハイレベルな競技トレーニングキャンプに参加したほか、ラ・リーガのエコシステムの中でスポーツ、教育、文化にわたる包括的体験を行いました。

プロジェクト開始にあたり、参加者たちは様々な国際スカウトイベントを通じて選抜されました。選考プロセスでは、スポーツの能力だけでなく、社会的な要素も考慮されました。全候補者の中から、地域ごとに男子4人、女子4人の計8人が選ばれ、スペインでの特別トレーニングキャンプに参加する機会が与えられました。そこでは、ハイレベルな環境下でトレーニング、共同生活、競技ができました。

この体験は5月25日、マドリードのラ・リーガ本部で行われた歓迎式典で幕を開け、その後、参加者たちはトレーニングキャンプのメーン会場であるヘレスへと移動しました。若手選手たちは、数日にわたりトレーニングセッションや教育ワークショップ、文化活動に参加したほか、セビージャFC、レアル・ベティス、アトレティコ・マドリードといったラ・リーガ所属クラブのユースチームと親善試合を行いました。

このプログラムには、カディス、セビリア、マドリードなどの都市への訪問やアクティビティーに加え、ベルナベウ、リヤド・エア・メトロポリターノ、ラモン・サンチェス・ピスフアンなどスペインサッカーを代表するスタジアムの見学も含まれていました。

ラ・リーガのスポーツプロジェクト責任者のフアン・フロリット（Juan Florit）氏は、第2弾開催を経て本プロジェクトがしっかり定着したことを次のように強調しました。「Next Gen Draftsが2年目を迎え、国際的に成長を続け、世界中の若者にとって真の機会を提供するプラットフォームとして定着しつつあることを、大変誇りに思います。スペインで行われたこの最終トレーニングキャンプは、教育、社会統合、そして個人を成長させる手段としてサッカーが持つ影響力を如実に示すと同時に、参加者たちがラ・リーガの価値観や環境を直接体験する機会にもなりました」

2日にマドリードで開催された閉会式をもって幕を閉じた本プロジェクトは、Next Gen Draftsの国際的成長を裏付けるとともに、サッカーへのアクセスを拡大し、次世代のための機会を生み出すという、ラ・リーガとEA SPORTS FC (TM) 共通の取り組みをさらに強固なものにしました。

EA SPORTS FC FUTURES：未来を見据えて

EA SPORTS FC FUTURESは、草の根のサッカーへの投資を目的とした、EA SPORTS FC (TM) の長期的なグローバルイニシアチブです。本プロジェクトは、15以上のパートナープログラムを支援し、10を超える国々で用具を寄贈しているほか、コーチが日々の指導で活用できるトレーニングドリルの無料オンラインライブラリーも提供しています。こうしたエクササイズは、試合の視覚的要素と専門コーチによる指導を組み合わせ、スポーツの身体面とデジタル面を融合させることで、若い選手に革新的な学習体験を提供します。

本プロジェクトは、スポーツの振興と地域の若者たちに安全な場所を提供するため、恵まれない地域のサッカー場の改修にも資金を投じています。これまでに、マドリード、マラガ、ケープタウン、チョンサン・セレター、ハリスコ、メデジン、サンパウロ、セウタ、ニューヨークで改修が行われました。

▽ラ・リーガについて：

ラ・リーガは、世界最大のサッカー・エコシステムです。ラ・リーガ EA SPORTSに所属する20のスポーツ株式会社（SAD）およびクラブと、ラ・リーガ HYPERMOTIONに所属する22のクラブで構成される民間のスポーツ協会で、スペインにおけるプロサッカー大会の運営を担っています。ラ・リーガは、ソーシャルメディア上で16のプラットフォームと20の言語を通じて、世界中に2億5800万人以上のフォロワーを擁しています。スペインのマドリードに本部を置き、どのスポーツ団体よりも広範な国際ネットワークを有し、8つのオフィスを通じて35カ国に展開しています。また、協会の財団であるFUNDACION ラ・リーガを通じて社会貢献活動を行っており、プロサッカーリーグとしては世界で初めて、知的障がいのあるサッカー競技者のためのリーグ「ラ・リーガ GENUINE Moeve」を創設しました。

ソース：LALIGA





