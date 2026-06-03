鈴与シンワート（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」に対応する小型携帯用アルコール検知器の追加を発表しました。

追加するデバイスは、株式会社JVCケンウッド（代表取締役 社長執行役員 COO 鈴木 昭、本社：神奈川県横浜市、以下「JVCケンウッド」）が提供する通信型アルコール検知器「CAX-AD150」です。

2026年6月3日より、「あさレポ」への対応を開始します。

「CAX-AD150」は、アルコール検知器協議会（J-BAC）の認定機器です。

アルコール検知器使用義務への対策として、「あさレポ」と併せ、是非ご利用ください。

■通信型アルコール検知器「CAX-AD150」の特長について

・J-BAC認定機器（認定番号 JB10004-80）

・小型・軽量・スティックタイプで、ポケットに収まるコンパクト設計

・高精度・高品質な日本製半導体式ガスセンサーを搭載

・長期間の使用が可能（1年または2,000回）

「CAX-AD150」の詳細はこちらからご覧ください。

https://www.kenwood.com/jp/car/option/alcohol-detector/products/cax-ad150/



CAX-AD150



■運転前アルコールチェック＆検温※1クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、運転前のアルコールチェックと検温※1記録を専用のクラウドサーバで一元管理するサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時の運転を予防します。

道路交通法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

①小型携帯用デバイスとスマホだけで、いつでもどこでもアルコールチェック＆検温※1

②ログイン時のAI顔認証、GPS位置測定でなりすましを防止

③測定データはクラウドサーバで一元管理

④初期費用無料。月額基本料0円の従量課金プランも用意

⑤＋100円（月額/ユーザー）で運転日報を自動で作成する運転日報オプション※2が利用可能

⑥ビデオ点呼機能（別途通信料・データ保存料が必要）を搭載

「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

「あさレポ」の資料はこちらからダウンロードできます。

https://www2.shinwart.co.jp/l/907272/2021-11-25/396n8

■「あさレポ」運転日報オプションについて

運転日報オプションは、「あさレポ」のオプションサービスです。ドライバーの運転前アルコールチェックや検温※1の結果を管理する従来の機能に加え、走行データなども管理することができます。

＜「あさレポ」運転日報オプションの特長＞

①「あさレポ」でアルコール＆健康※2チェック＋運転日報の作成※2

②テレマティクスサービスの走行データを自動連携

-テレマティクスサービスの走行データと連携しない場合は、スマホのGPS機能を利用してワンクリックで登録が可能です。

③ドライバーの走行履歴とアルコールチェック＆検温※1の記録を管理画面で一括管理

④アルコールチェック記録や走行履歴を「ダッシュボード」で一覧表示

「あさレポ」運転日報オプションのサービス詳細についてはこちらをご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/function/#dailyreport

※1 鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です。

表面温度を測定する目的で作られています。正確な体温を測定するには、市販の体温計をご使用ください。

※2 運転日報作成、車両点検記録、健康記録の利用は、「運転日報オプション」の契約が必要です。

■JVCケンウッドについて

株式会社JVCケンウッドは、神奈川県横浜市に本社を置く通信・映像・音響機器メーカーです。業務用無線システムやアマチュア無線機などの無線通信機器をはじめ、カーナビゲーション、ドライブレコーダーなどの車載機器、プロジェクター、イヤホンなどの映像・音響機器などを展開しています。

https://www.jvckenwood.com/jp/

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、ビジネスITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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