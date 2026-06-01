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歩くだけじゃない、体感する大会へ。第24回「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」6月1日から参加者募集開始！【愛媛県今治市】
若者・初心者も主役に！〜体感 瀬戸内の世界都市〜今治を歩く3日間
瀬戸内の多島美と世界屈指の海の道「しまなみ海道」を舞台に、愛媛県今治市で開催される「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」は、今年で第24回を迎えます。これまで全国のウォーキング愛好家を中心に親しまれてきた本大会ですが、今回は10代〜20代の若者や初心者層の参加拡大を大きなテーマに掲げ、企画内容を大幅に刷新しました。
ライト層でも挑戦しやすい「来島海峡大橋踏破コース」をはじめ、亀老山展望公園からライトアップされた来島海峡大橋を望む特別企画「婚活ナイトウォーキング」、大会前後も今治のまちを巡って楽しめる宝探し企画など、歩くことだけにとどまらない今治を“体感”できるプログラムを展開します。初めて参加する方でも、旅をする感覚で楽しめる3日間です。
さらに、常連参加者に向けては、「海事産業」「今治タオル」「丹下建築」「FC今治」、そして「しまなみ海道」――今治が誇る５つの魅力をテーマに「〜体感〜瀬戸内の世界都市」をコンセプトにした多彩なコースを設定。歩くことで、今治のまちの個性やストーリーに自然と触れられるウォーキング大会として、新たな一歩を踏み出します。
“歩く”から“旅する”へ。誰もが楽しめる体感型イベントに進化
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチは、ウォーキング大会で最も歴史のあるリーグ「日本マーチングリーグ」に加盟する大会として、全国のウォーキング愛好家に親しまれてきました。瀬戸内の多島美を望みながら、海と空の間を進むように歩けるロケーションは、本大会ならではの大きな魅力です。
第24回大会では、その魅力をさらに多くの人に届けるため、若者や初心者層にも参加しやすい大会へと大きく進化します。10kmを中心とした選びやすいコース設定に加え、来島海峡大橋や温泉、まちなかの歴史・建築、地元グルメなど、観光気分で楽しめる要素を各コースに盛り込みました。
「しっかり歩く」だけでなく、「景色を楽しむ」「まちを巡る」「今治らしさに出会う」。そんな体験を通じて、初めて参加する方でも旅をする感覚で楽しめる3日間を目指します。歩くことをきっかけに、今治・しまなみの魅力を体感してもらうことが、今大会の新たな挑戦です。
第24回大会では、新たなターゲット層にも参加しやすい新企画を多数展開します。まずおすすめしたいのが、しまなみ海道の象徴である「来島海峡大橋」を踏破する10kmの「来島海峡大橋踏破コース」です。海の上を進むような開放感を味わいながら歩いた後は、今治港周辺で開催される「せとうちみなとマルシェ」とあわせて、今治ならではのグルメや買い物も楽しめます。
また、ライトアップされた来島海峡大橋を亀老山展望公園から望む「婚活ナイトウォーキング」は、ウォーキングと婚活を組み合わせた特別企画です。今年3月にナイト照明が完成したばかりの亀老山展望公園は、来島海峡大橋や今治市街の夜景を望める絶景スポットとして知られており、日中のウォーキングとは異なる非日常の時間を体感できます。
さらに、大会前後も今治のまちを巡って楽しめる「今治de宝探し」では、会場全体を舞台にした謎解き型の回遊企画を実施予定です。大会当日だけでなく、何度も今治を訪れたくなるきっかけを生み出し、まちなかの回遊促進やリピーター創出にもつなげていきます。
そのほかにも、「体感 瀬戸内の世界都市」をコンセプトに、今治が誇る5つの魅力を楽しめる全8コースを設定しています。海事都市・今治を感じるコース、しまなみ海道の多島美を満喫するコース、丹下建築や今治城などまちなかの魅力を巡るコースなど、歩くほどに今治の新しい表情に出会えます。
初めての方には挑戦しやすく、これまで本大会に親しんできた方には新しい発見がある。第24回大会は、それぞれの楽しみ方で今治を“体感”できる大会を目指します。
全国から人が集い、また訪れたくなる今治へ
本大会は、前回大会で全国43都道府県から延べ3,778人が参加するなど、全国のウォーカーが今治に集う交流イベントとして定着してきました。参加者による宿泊、飲食、買い物を通じて地域経済への波及効果も生まれており、「歩く大会」が地域活性化につながる好循環を生み出しています。
今大会で若者や初心者層への参加拡大を目指すことは、将来的なリピーターや関係人口の創出にもつながる取り組みです。歩くことで今治を知り、景色や食、人との出会いを通じて「また来たい」と感じてもらう。その積み重ねが、今治の魅力を全国へ広げる力になると考えています。
”君といく、空の碧と、海の青" 今年も「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」で、今治にしかない魅力を心ゆくまでご体感ください。
■「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」公式サイト
https://www.shimanami3dm.jp/
大会開催概要
■大会名：第24回 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ
■開催日：令和8年10月9日（金）・10日（土）・11日（日）
■会 場：今治会場／みなと交流センター「はーばりー」（愛媛県今治市）
上島会場／上島町役場 岩城総合支所
■コース：全8コース（10km〜30km）
■主 催：瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会
参加申込について
■募集期間：令和8年6月1日（月）〜8月31日（月）
■申込方法：スポーツエントリーによる事前申込（インターネット・電話・FAX対応）
■参加費（事前申込）：一般 5,000円／今治市・上島町在住 2,000円／高校生以下 1,500円
※参加費には保険料を含みます
■申込サイト：https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105144
本件に関するお問合わせ先
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会事務局（今治市役所交流推進課内） 0898-36-1515
関連リンク
今治市交流推進課ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/koryus/
『夜の空中散歩』〜KIROSAN NIGHT SKY WALK〜
https://www.city.imabari.ehime.jp/ijikanri/info/042/
今治市広報戦略プロジェクト
https://prtimes.jp/story/detail/xJQ2GZFz4EB
瀬戸内の多島美と世界屈指の海の道「しまなみ海道」を舞台に、愛媛県今治市で開催される「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」は、今年で第24回を迎えます。これまで全国のウォーキング愛好家を中心に親しまれてきた本大会ですが、今回は10代〜20代の若者や初心者層の参加拡大を大きなテーマに掲げ、企画内容を大幅に刷新しました。
さらに、常連参加者に向けては、「海事産業」「今治タオル」「丹下建築」「FC今治」、そして「しまなみ海道」――今治が誇る５つの魅力をテーマに「〜体感〜瀬戸内の世界都市」をコンセプトにした多彩なコースを設定。歩くことで、今治のまちの個性やストーリーに自然と触れられるウォーキング大会として、新たな一歩を踏み出します。
“歩く”から“旅する”へ。誰もが楽しめる体感型イベントに進化
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチは、ウォーキング大会で最も歴史のあるリーグ「日本マーチングリーグ」に加盟する大会として、全国のウォーキング愛好家に親しまれてきました。瀬戸内の多島美を望みながら、海と空の間を進むように歩けるロケーションは、本大会ならではの大きな魅力です。
第24回大会では、その魅力をさらに多くの人に届けるため、若者や初心者層にも参加しやすい大会へと大きく進化します。10kmを中心とした選びやすいコース設定に加え、来島海峡大橋や温泉、まちなかの歴史・建築、地元グルメなど、観光気分で楽しめる要素を各コースに盛り込みました。
「しっかり歩く」だけでなく、「景色を楽しむ」「まちを巡る」「今治らしさに出会う」。そんな体験を通じて、初めて参加する方でも旅をする感覚で楽しめる3日間を目指します。歩くことをきっかけに、今治・しまなみの魅力を体感してもらうことが、今大会の新たな挑戦です。
橋を渡る、夜景に出会う、まちを巡る。若者視点で“歩く＋α”の体験を用意
第24回大会では、新たなターゲット層にも参加しやすい新企画を多数展開します。まずおすすめしたいのが、しまなみ海道の象徴である「来島海峡大橋」を踏破する10kmの「来島海峡大橋踏破コース」です。海の上を進むような開放感を味わいながら歩いた後は、今治港周辺で開催される「せとうちみなとマルシェ」とあわせて、今治ならではのグルメや買い物も楽しめます。
また、ライトアップされた来島海峡大橋を亀老山展望公園から望む「婚活ナイトウォーキング」は、ウォーキングと婚活を組み合わせた特別企画です。今年3月にナイト照明が完成したばかりの亀老山展望公園は、来島海峡大橋や今治市街の夜景を望める絶景スポットとして知られており、日中のウォーキングとは異なる非日常の時間を体感できます。
さらに、大会前後も今治のまちを巡って楽しめる「今治de宝探し」では、会場全体を舞台にした謎解き型の回遊企画を実施予定です。大会当日だけでなく、何度も今治を訪れたくなるきっかけを生み出し、まちなかの回遊促進やリピーター創出にもつなげていきます。
そのほかにも、「体感 瀬戸内の世界都市」をコンセプトに、今治が誇る5つの魅力を楽しめる全8コースを設定しています。海事都市・今治を感じるコース、しまなみ海道の多島美を満喫するコース、丹下建築や今治城などまちなかの魅力を巡るコースなど、歩くほどに今治の新しい表情に出会えます。
初めての方には挑戦しやすく、これまで本大会に親しんできた方には新しい発見がある。第24回大会は、それぞれの楽しみ方で今治を“体感”できる大会を目指します。
全国から人が集い、また訪れたくなる今治へ
本大会は、前回大会で全国43都道府県から延べ3,778人が参加するなど、全国のウォーカーが今治に集う交流イベントとして定着してきました。参加者による宿泊、飲食、買い物を通じて地域経済への波及効果も生まれており、「歩く大会」が地域活性化につながる好循環を生み出しています。
今大会で若者や初心者層への参加拡大を目指すことは、将来的なリピーターや関係人口の創出にもつながる取り組みです。歩くことで今治を知り、景色や食、人との出会いを通じて「また来たい」と感じてもらう。その積み重ねが、今治の魅力を全国へ広げる力になると考えています。
”君といく、空の碧と、海の青" 今年も「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」で、今治にしかない魅力を心ゆくまでご体感ください。
■「瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ」公式サイト
https://www.shimanami3dm.jp/
大会開催概要
■大会名：第24回 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ
■開催日：令和8年10月9日（金）・10日（土）・11日（日）
■会 場：今治会場／みなと交流センター「はーばりー」（愛媛県今治市）
上島会場／上島町役場 岩城総合支所
■コース：全8コース（10km〜30km）
■主 催：瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会
参加申込について
■募集期間：令和8年6月1日（月）〜8月31日（月）
■申込方法：スポーツエントリーによる事前申込（インターネット・電話・FAX対応）
■参加費（事前申込）：一般 5,000円／今治市・上島町在住 2,000円／高校生以下 1,500円
※参加費には保険料を含みます
■申込サイト：https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105144
本件に関するお問合わせ先
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会事務局（今治市役所交流推進課内） 0898-36-1515
関連リンク
今治市交流推進課ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/koryus/
『夜の空中散歩』〜KIROSAN NIGHT SKY WALK〜
https://www.city.imabari.ehime.jp/ijikanri/info/042/
今治市広報戦略プロジェクト
https://prtimes.jp/story/detail/xJQ2GZFz4EB