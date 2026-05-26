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「OSAKA INTERNATIONAL JOINT CONCERT2026」を開催します。〜大阪国際中学校高等学校〜
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
大阪国際中学校高等学校（大阪府守口市、校長：郄江洲 良昌）は、2026年6月7日（日）大阪国際大学・奥田メモリアルホールにて、「OSAKA INTERNATIONAL JOINT CONCERT2026」を開催します。
2026年度は、大阪市立今津中学校、大阪市立城東中学校の各吹奏楽部と本校吹奏楽部とのジョイントコンサートです。各校の単独ステージと、最後には全校合同の演奏もお届けする予定です。
なお、本コンサートは、入場無料、チケット不要です。皆様のご来場をお待ちしています。
〈コンサート概要〉
日時：2026年6月7日（日）
開場：14：00
開演：14：30
場所：大阪国際大学 奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料（チケット不要）自由席
＊会場内には駐車場がございません。公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
プログラム：
〈大阪市立今津中学校〉
・あつまれおもちゃのマルチャ！
・ジャンボリミッキー！
〈大阪市立城東中学校〉
・残酷な天使のテーゼ
・いのちの歌
〈大阪国際中学高等学校〉
・イル・サクレ 〜神に斎く島〜
・夕映えの丘
・とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問 田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992‐5932
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪国際中学校高等学校（大阪府守口市、校長：郄江洲 良昌）は、2026年6月7日（日）大阪国際大学・奥田メモリアルホールにて、「OSAKA INTERNATIONAL JOINT CONCERT2026」を開催します。
2026年度は、大阪市立今津中学校、大阪市立城東中学校の各吹奏楽部と本校吹奏楽部とのジョイントコンサートです。各校の単独ステージと、最後には全校合同の演奏もお届けする予定です。
〈コンサート概要〉
日時：2026年6月7日（日）
開場：14：00
開演：14：30
場所：大阪国際大学 奥田メモリアルホール（守口市藤田町6-21-57）
入場無料（チケット不要）自由席
＊会場内には駐車場がございません。公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。
プログラム：
〈大阪市立今津中学校〉
・あつまれおもちゃのマルチャ！
・ジャンボリミッキー！
〈大阪市立城東中学校〉
・残酷な天使のテーゼ
・いのちの歌
〈大阪国際中学高等学校〉
・イル・サクレ 〜神に斎く島〜
・夕映えの丘
・とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜
◇関連URL：
〈大阪国際中学校高等学校〉
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際中学校高等学校
吹奏楽部顧問 田阪
住所：大阪府守口市松下町1番28号
TEL：06-6992‐5931 (代)
FAX：06-6992‐5932
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/