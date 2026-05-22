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【CCCアートラボ】ASUEチャリティーアートオークションの3回目は、「OAD × ASUE Charity Art Auction」として6月9日（火）〜6月11日（木）に大阪で初開催。
CCCアートラボ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）は、「OAD × ASUE Charity Art Auction」を、大阪のNORIBA10 umeda（ノリバテンウメダ）にて2026年6月9日（火）〜6月11日（木）の期間、株式会社Artfieldと共同企画運営いたします。
■第3回のASUEは、アート＆デザインの祭典「Osaka Art & Design 2026」のコンテンツとして大阪初開催
5月27日（水）から4週間にわたって行われる周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2026」。注目のパブリックアートや施設内のオープンスペースでの展示など、大阪中心部の約60か所を舞台に、気鋭のクリエイターが繰り広げる個性豊かなアートや家具、ファッションをお楽しみいただける、大阪で過去最大級のアート＆デザインの祭典です。
第3回のASUEは同イベントに参画、「OAD × ASUE Charity Art Auction」として、6月9日（火）〜6月11日（木）の期間、大阪・梅田にて開催します。約40点の現代アート作品を出品予定です。アートを購入、所有する楽しさを提供するとともに、作品や作家との出会いなど、Osaka Art & Design（OAD）の新たな魅力づくりにチャレンジします。
■好みのアートを提案するスマホ連動型展示「HACKK TAG（ハックタグ）」も体験できる
MUIC Kansaiが支援する株式会社IDEABLE WORKS が展開するリアルとデジタルを融合するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」での展示も。鑑賞者の気分に寄り添ったアート作品を展示作品のなかから抽出し、専用のデジタル額縁に表示・提案するシステムを体験いただけます。
MUIC Kansai｜https://www.muic-kansai.jp/
HACKK TAG｜https://hackktag.com/
株式会社IDEABLE WORKS｜https://ideableworks.com/
■第3回のASUEは、アート＆デザインの祭典「Osaka Art & Design 2026」のコンテンツとして大阪初開催
第3回のASUEは同イベントに参画、「OAD × ASUE Charity Art Auction」として、6月9日（火）〜6月11日（木）の期間、大阪・梅田にて開催します。約40点の現代アート作品を出品予定です。アートを購入、所有する楽しさを提供するとともに、作品や作家との出会いなど、Osaka Art & Design（OAD）の新たな魅力づくりにチャレンジします。
■好みのアートを提案するスマホ連動型展示「HACKK TAG（ハックタグ）」も体験できる
MUIC Kansaiが支援する株式会社IDEABLE WORKS が展開するリアルとデジタルを融合するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」での展示も。鑑賞者の気分に寄り添ったアート作品を展示作品のなかから抽出し、専用のデジタル額縁に表示・提案するシステムを体験いただけます。
MUIC Kansai｜https://www.muic-kansai.jp/
HACKK TAG｜https://hackktag.com/
株式会社IDEABLE WORKS｜https://ideableworks.com/
OAD × ASUE Charity Art Auction
企画運営｜ASUE Charity Art Auction（CCCアートラボ / 株式会社Artfield）
協賛｜MUIC Kansai
協力｜NORIBA10 umeda / HACKK TAG（株式会社IDEABLE WORKS）
オンライン入札期間｜2026年5月27日（水）11：00〜6月11日（木）19：00
会場書面入札期間｜2026年6月9日（火）11：00〜6月11日（木）19：00
結果発表｜2026年6月12日（金）11：00（オンラインにて）
会場｜NORIBA10 umeda（ノリバテンウメダ）大阪市北区芝田1-1-3
「阪急阪神MEETS」内／「阪急大阪梅田駅」2階中央改札口を出てすぐ
レセプション（一般参加可）｜2026年6月9日（火）17：00〜19：00
※チェコの作家・Vitによるライブパフォーマンス『一期一会』も実施いたします。
『一期一会』公式サイト：https://ichigoichielive.com/
Osaka Art & Design 2026 （大阪アート＆デザイン2026）
主催｜大阪アート＆デザイン実行委員会
会期｜5月27日（水）〜6月23日（火）
テーマ｜Infinitize 〜ソウゾウを解き放つ〜
エリア｜梅田、堂島、中之島、京町堀、本町、心斎橋、なんば、阿倍野他大阪市内各地
会場｜オープンスペース、パブリックスペース、ギャラリー、インテリアショップ、百貨店、商業施設など
大阪アート＆デザイン2026に関するお問い合わせ｜大阪アート&デザイン実行委員会事務局 info@osaka-artanddesign.com
Osaka Art & Design 2026｜https://www.osaka-artanddesign.com/
アートの力で、挑戦と未来を支える「ASUE」
国際舞台で活躍する日本人アーティストが増える一方、渡航費・滞在費・作品輸送など、新たな挑戦には多くの経済的負担が伴います。また、現代アート作品の保存・修復にかかる費用の増加も、持続的なアート環境を脅かす課題の一つです。CCCアートラボ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）と株式会社Artfieldが共同運営する「ASUEチャリティーアートオークション」では、オークション収益の一部を、独立行政法人 国際交流基金（The Japan Foundation）を通じて、若手作家の海外挑戦を支援する活動に寄付いたします。
ASUE Charity Art Auction｜https://asue-auction.com/
「ASUE」のオークションについて
本オークションは、サイレントオークション形式にて開催されます。入札期間中、最も高額で入札した方が落札者となります。競り形式のイベントは行われません。
入札形式｜期間中の最高入札額が落札となるサイレント方式
入札方法｜会場での書面入札、またはオンライン入札（要登録）
落札手数料｜落札価格の11.0%（手数料10％＋消費税）
お支払い方法｜日本円での銀行振込（落札後10日以内）
作品の引渡し｜入金確認後、配送もしくは指定場所での引取り（送料・梱包費用は別途）
※作品のオンライン・会場での閲覧のみをご希望の場合は、会員登録・費用ともに不要です。
株式会社Artfield
株式会社Artfield（東京都中央区京橋3-3-2）
TEL｜03-6256-8159（平日10：00 - 18：00／土日・祝休）
公式サイト｜https://artfield.jp/
設立｜2020年
代表取締役社長｜加島 林衛
オークションに関するお問い合わせ先｜asue@artfield.jp （PRESS CONTACT：ライ ジェシカ）
Web：https://asue-auction.com/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ 広報 pr_cccal@ccc.co.jp
関連リンク
ASUE
https://asue-auction.com/