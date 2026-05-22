【CCCアートラボ】ASUEチャリティーアートオークションの3回目は、「OAD × ASUE Charity Art Auction」として6月9日（火）〜6月11日（木）に大阪で初開催。

【CCCアートラボ】ASUEチャリティーアートオークションの3回目は、「OAD × ASUE Charity Art Auction」として6月9日（火）〜6月11日（木）に大阪で初開催。