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愛知大学と西尾市が連携協定を締結 ― 5月22日に包括協定締結式を開催
愛知大学（愛知県名古屋市、学長：広瀬裕樹）はこのたび、西尾市（市長：中村 健）と「連携に関する包括協定書」を締結する。これは、西尾市と愛知大学が持つ資源を最大限に活用し、地域の活性化と持続可能なまちづくりを推進するとともに、次世代を担う地域人材を共に育成することを目的としたもの。5月22日（金）には、西尾市役所において包括協定の締結式を執り行う。
＜連携協定締結式 概要＞
西尾市と愛知大学が持つ資源を最大限に活用し、地域の活性化と持続可能なまちづくりを推進するとともに、次世代を担う地域人材を共に育成することを目的とし、包括協定を締結する。
[日時] 2026年5月22日（金）16:30〜17:00
[会場] 西尾市役所 3階 応接室1 住所：愛知県西尾市寄住町下田22番地
※当日の取材を希望される場合には、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
[出席者（敬称略）] ※出席者は変更になる場合あり。
＜西尾市＞
市長 中村 健（なかむら けん）
総合政策部長 大野 修司（おおの しゅうじ）
総合政策部 秘書政策課長 石川 哲（いしかわ さとし）
＜愛知大学＞
学長 広瀬 裕樹（ひろせ ゆうき）
副学長（経営担当） 小林 慎哉（こばやし しんや）
地域連携室長 菊地 裕幸（きくち ひろゆき）
事務局長 鈴木 正也（すずき まさや）
＜スケジュール＞
（１）開会 （２）出席者紹介 （３）協定書確認・締結
（４）出席者あいさつ 西尾市 中村市長、愛知大学 広瀬学長
（５）写真撮影 （６）閉会 （７）質疑応答
＜本件に関する問い合わせ先＞
愛知大学地域連携推進事務室 担当者：鈴木 TEL：0532-47-4144
西尾市総合政策部秘書政策課 企画政策担当 大井 亮人 Tel：0563-65-2171（直通）
連携締結後には、具体的に下記のような取り組みを行う予定をしている。
・西尾市への定住移住支援を目的としたポータルサイト「にし推し暮らし」への学生リポーターによる記事掲載 ※協定式には取組学生も参加予定
・愛知大学で実施される講義「自治体首長講義」において、西尾市長が登壇し学生に向けた特別講義を実施 ※10月実施予定
・西尾市総合計画策定等への参画 等
愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
西尾市公式サイト https://www.city.nishio.aichi.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
＜連携協定締結式 概要＞
[日時] 2026年5月22日（金）16:30〜17:00
[会場] 西尾市役所 3階 応接室1 住所：愛知県西尾市寄住町下田22番地
※当日の取材を希望される場合には、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
[出席者（敬称略）] ※出席者は変更になる場合あり。
＜西尾市＞
市長 中村 健（なかむら けん）
総合政策部長 大野 修司（おおの しゅうじ）
総合政策部 秘書政策課長 石川 哲（いしかわ さとし）
＜愛知大学＞
学長 広瀬 裕樹（ひろせ ゆうき）
副学長（経営担当） 小林 慎哉（こばやし しんや）
地域連携室長 菊地 裕幸（きくち ひろゆき）
事務局長 鈴木 正也（すずき まさや）
＜スケジュール＞
（１）開会 （２）出席者紹介 （３）協定書確認・締結
（４）出席者あいさつ 西尾市 中村市長、愛知大学 広瀬学長
（５）写真撮影 （６）閉会 （７）質疑応答
＜本件に関する問い合わせ先＞
愛知大学地域連携推進事務室 担当者：鈴木 TEL：0532-47-4144
西尾市総合政策部秘書政策課 企画政策担当 大井 亮人 Tel：0563-65-2171（直通）
連携締結後には、具体的に下記のような取り組みを行う予定をしている。
・西尾市への定住移住支援を目的としたポータルサイト「にし推し暮らし」への学生リポーターによる記事掲載 ※協定式には取組学生も参加予定
・愛知大学で実施される講義「自治体首長講義」において、西尾市長が登壇し学生に向けた特別講義を実施 ※10月実施予定
・西尾市総合計画策定等への参画 等
愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
西尾市公式サイト https://www.city.nishio.aichi.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/