愛知大学（愛知県名古屋市、学長：広瀬裕樹）はこのたび、西尾市（市長：中村 健）と「連携に関する包括協定書」を締結する。これは、西尾市と愛知大学が持つ資源を最大限に活用し、地域の活性化と持続可能なまちづくりを推進するとともに、次世代を担う地域人材を共に育成することを目的としたもの。5月22日（金）には、西尾市役所において包括協定の締結式を執り行う。

＜連携協定締結式　概要＞

西尾市と愛知大学が持つ資源を最大限に活用し、地域の活性化と持続可能なまちづくりを推進するとともに、次世代を担う地域人材を共に育成することを目的とし、包括協定を締結する。

[日時] 2026年5月22日（金）16:30〜17:00

[会場] 西尾市役所　3階　応接室1　　　住所：愛知県西尾市寄住町下田22番地

※当日の取材を希望される場合には、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

[出席者（敬称略）] ※出席者は変更になる場合あり。

＜西尾市＞

市長　中村 健（なかむら　けん）

総合政策部長　大野 修司（おおの　しゅうじ）

総合政策部　秘書政策課長　石川　哲（いしかわ さとし）

＜愛知大学＞

学長 　　　　　　　広瀬 裕樹（ひろせ ゆうき）

副学長（経営担当）　小林 慎哉（こばやし しんや）

地域連携室長 　　　菊地 裕幸（きくち ひろゆき）

事務局長 　　　　　 鈴木 正也（すずき まさや）

＜スケジュール＞

（１）開会　　（２）出席者紹介　（３）協定書確認・締結

（４）出席者あいさつ　西尾市　中村市長、愛知大学　広瀬学長

（５）写真撮影　　（６）閉会　　（７）質疑応答　　

＜本件に関する問い合わせ先＞

愛知大学地域連携推進事務室　　担当者：鈴木　TEL：0532-47-4144

西尾市総合政策部秘書政策課  企画政策担当　大井 亮人　Tel：0563-65-2171（直通）

連携締結後には、具体的に下記のような取り組みを行う予定をしている。

・西尾市への定住移住支援を目的としたポータルサイト「にし推し暮らし」への学生リポーターによる記事掲載　※協定式には取組学生も参加予定

・愛知大学で実施される講義「自治体首長講義」において、西尾市長が登壇し学生に向けた特別講義を実施　※10月実施予定　

・西尾市総合計画策定等への参画　　等

愛知大学公式サイト　https://www.aichi-u.ac.jp/

西尾市公式サイト　　https://www.city.nishio.aichi.jp/

▼本件に関する問い合わせ先

企画部　広報課

住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6

TEL：052-564-6180

FAX：052-564-6280

メール：koho@aichi-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/