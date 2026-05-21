【美術出版社】「第17回『美術手帖』芸術評論募集」受賞作が決定。一席に寺町英明「寝そべって見る革命──動画、気散じ、統覚の変容をめぐる美学的考察」が選出

【美術出版社】「第17回『美術手帖』芸術評論募集」受賞作が決定。一席に寺町英明「寝そべって見る革命──動画、気散じ、統覚の変容をめぐる美学的考察」が選出