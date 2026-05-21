EcoLog社と川崎重工、液水サプライチェーンの戦略的提携に関する覚書を締結

オランダ・アムステルダムに入港する液化水素運搬船のイメージ図※





















調印式の様子（オランダ・ロッテルダム） 調印式の様子（オランダ・ロッテルダム）





本覚書において、川崎重工は、液化水素運搬船や出荷・受入ターミナル、船陸整合など、これらの設計・製造およびその運用の知見を提供します。EcoLog社は、LNGで培った極低温貨物輸送の知見を活かし、将来的な液化水素運搬船および受入ターミナルのオーナー兼オペレーターとして、液化水素の供給と需要を結びます。両社は、お互いの強みを融合し、オランダやドイツをはじめとする欧州に向けた液化水素サプライチェーンの実現を加速させ、世界の脱炭素化とエネルギー安全保障に貢献してまいります。