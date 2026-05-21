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「LINE公式アカウント運用支援サービス」を提供開始
LINEヤフー株式会社認定代理店の専門ノウハウを活用し、集客から顧客育成までを一気通貫で支援
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 勇夫、以下 プラップジャパン）のグループ会社で、デジタルマーケティング支援を手掛ける株式会社プレシジョンマーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：高崎 青史、以下 プレシジョンマーケティング）は、「LINE公式アカウント運用支援サービス」を提供開始することをお知らせいたします。
本サービスは、新たにLINE公式アカウントの開設を検討している企業や、すでに運用しているものの成果に課題を感じている企業に対し、アカウント構築から高度なAPI連携、スタンプ制作、広告運用までを包括的に支援するものです。
■ サービス提供の背景
昨今、LINE公式アカウントは企業とユーザーをつなぐ重要なコミュニケーションインフラとして欠かせないものとなっています。しかし、多くの企業がLINE運用に取り組む中で、「何から手をつければいいか分からない」「友だち数は増えているが、売上や成約に繋がっていない」「標準機能の限界を感じており、もっと高度な施策を実施したい」といった課題に直面しています。プレシジョンマーケティングはこうした課題を解決すべく、国内有数のLINEヤフー株式会社認定代理店としての知見を活かし、成果に直結するLINE運用をサポートいたします。
■ プレシジョンマーケティングの「LINE公式アカウント運用支援サービス」について
プレシジョンマーケティングは、集客の起点となる広告運用から、顧客育成を担うLINEの運用まで、「点」ではなく「線」のマーケティング設計を行います。ツールを提供するだけのベンダーとは異なり、ビジネスモデルに合わせた最適なプランニングを行い、企業のビジネスを加速させます。
【本サービスの4つの強み】
国内有数の「LINE公式アカウント認定代理店」
厳選されたLINE公式アカウント認定代理店の1社として、LINEヤフー株式会社との密な連携により、最新のトレンドや成功法則に基づくノウハウを提供します。
スタンプ制作・配信の圧倒的実績
難易度の高いスポンサードスタンプ等の取り扱いが可能であり、キャラクターの提案から審査、リリース後のフォローまで対応。認知拡大と友だち獲得を劇的に加速します。
API連携による機能拡張の自由度
複数のAPIベンダーと提携しており、リッチメニューの出し分けや離脱ポップアップなど、標準機能を超えた高度な施策で企業ごとのビジネスモデルに最適な提案をします。
点ではなく線のマーケティング設計
LINE広告やYahoo!広告の認定代理店でもある強みを活かし、広告での認知獲得からLINEを通じた信頼構築、成約に至るまでの一気通貫した支援を行います。
【主なサービス内容】
アカウント構築・リニューアル
コンセプト設計、リッチメニュー制作、挨拶メッセージ最適化など、成果を出すための基盤を構築します。
運用代行・コンサルティング
メッセージの配信代行に加え、継続的な数値分析と改善提案を行い、エンゲージメントを高めます。
スタンプ企画・制作
ユーザーが日常的に使いたくなるスタンプの企画・制作を行い、顧客接点をゼロから圧倒的な規模で創出します。
APIツール導入支援
企業のニーズと目的に応じて最適なAPIツールを選定し、実装までをスムーズにサポートします。
サービスに関する詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.precimarke.jp/service/line_operation/index.html
プラップグループは今後も、デジタル領域における知見とPR発想を掛け合わせ、企業と生活者の継続的な関係構築につながるコミュニケーションを支援してまいります。
プレシジョンマーケティング概要
社名：株式会社プレシジョンマーケティング
URL：https://www.precimarke.jp/
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル15F
代表取締役：高崎 青史
事業内容 ：デジタルマーケティングのコンサルティング、運用型広告の各種支援、各種プロモーション支援
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL： https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL： https://www.prapgroup.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社プレシジョンマーケティング 広報担当
https://www.precimarke.jp/contact/index.php
関連リンク
株式会社プレシジョンマーケティング
https://www.precimarke.jp/
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 勇夫、以下 プラップジャパン）のグループ会社で、デジタルマーケティング支援を手掛ける株式会社プレシジョンマーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：高崎 青史、以下 プレシジョンマーケティング）は、「LINE公式アカウント運用支援サービス」を提供開始することをお知らせいたします。
■ サービス提供の背景
昨今、LINE公式アカウントは企業とユーザーをつなぐ重要なコミュニケーションインフラとして欠かせないものとなっています。しかし、多くの企業がLINE運用に取り組む中で、「何から手をつければいいか分からない」「友だち数は増えているが、売上や成約に繋がっていない」「標準機能の限界を感じており、もっと高度な施策を実施したい」といった課題に直面しています。プレシジョンマーケティングはこうした課題を解決すべく、国内有数のLINEヤフー株式会社認定代理店としての知見を活かし、成果に直結するLINE運用をサポートいたします。
■ プレシジョンマーケティングの「LINE公式アカウント運用支援サービス」について
プレシジョンマーケティングは、集客の起点となる広告運用から、顧客育成を担うLINEの運用まで、「点」ではなく「線」のマーケティング設計を行います。ツールを提供するだけのベンダーとは異なり、ビジネスモデルに合わせた最適なプランニングを行い、企業のビジネスを加速させます。
【本サービスの4つの強み】
国内有数の「LINE公式アカウント認定代理店」
厳選されたLINE公式アカウント認定代理店の1社として、LINEヤフー株式会社との密な連携により、最新のトレンドや成功法則に基づくノウハウを提供します。
スタンプ制作・配信の圧倒的実績
難易度の高いスポンサードスタンプ等の取り扱いが可能であり、キャラクターの提案から審査、リリース後のフォローまで対応。認知拡大と友だち獲得を劇的に加速します。
API連携による機能拡張の自由度
複数のAPIベンダーと提携しており、リッチメニューの出し分けや離脱ポップアップなど、標準機能を超えた高度な施策で企業ごとのビジネスモデルに最適な提案をします。
点ではなく線のマーケティング設計
LINE広告やYahoo!広告の認定代理店でもある強みを活かし、広告での認知獲得からLINEを通じた信頼構築、成約に至るまでの一気通貫した支援を行います。
【主なサービス内容】
アカウント構築・リニューアル
コンセプト設計、リッチメニュー制作、挨拶メッセージ最適化など、成果を出すための基盤を構築します。
運用代行・コンサルティング
メッセージの配信代行に加え、継続的な数値分析と改善提案を行い、エンゲージメントを高めます。
スタンプ企画・制作
ユーザーが日常的に使いたくなるスタンプの企画・制作を行い、顧客接点をゼロから圧倒的な規模で創出します。
APIツール導入支援
企業のニーズと目的に応じて最適なAPIツールを選定し、実装までをスムーズにサポートします。
サービスに関する詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.precimarke.jp/service/line_operation/index.html
プラップグループは今後も、デジタル領域における知見とPR発想を掛け合わせ、企業と生活者の継続的な関係構築につながるコミュニケーションを支援してまいります。
プレシジョンマーケティング概要
社名：株式会社プレシジョンマーケティング
URL：https://www.precimarke.jp/
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル15F
代表取締役：高崎 青史
事業内容 ：デジタルマーケティングのコンサルティング、運用型広告の各種支援、各種プロモーション支援
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL： https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL： https://www.prapgroup.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社プレシジョンマーケティング 広報担当
https://www.precimarke.jp/contact/index.php
関連リンク
株式会社プレシジョンマーケティング
https://www.precimarke.jp/