ポータブル空気清浄機市場は2033年に221億3,260万米ドル規模へ
Grand View Researchはポータブル空気清浄機市場を分析・予測した市場調査報告書「ポータブル空気清浄機市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Portable Air Purifier Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に128億4,560万米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、2033年には221億3,260万米ドルに達するという予測結果を発表しました。またGrand View Researchは主な成長促進要因としては室内空気質に対する意識の高まりと呼吸器疾患、アレルギー、空気感染症などの大気汚染に関連する健康リスクの増加が挙げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349899/images/bodyimage1】
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「ポータブル空気清浄機市場 - 技術（高性能粒子状空気フィルター（HEPA）、活性炭、イオンフィルター）、用途別、適用範囲別、販売チャネル別、地域別市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年 - Portable Air Purifier Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (High Efficiency Particulate Air (HEPA), Activated Carbon, Ionic Filters), By Application, By Coverage Range, By Sales Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は携帯用空気清浄機（ポータブル空気清浄機）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
技術別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 高性能粒子状空気フィルター（HEPA）
● 活性炭
● イオンフィルター
● 電気集じん式
● その他
用途別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 商用
● 住宅
適用面積別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 200平方フィート未満
● 200-250平方フィート
● 250-300平方フィート
● 300平方フィート超
販売経路別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● オンライン
● オフライン
● ハイパーマーケット
● 小売店
● 専門店
● その他
地域別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● 英国
● スペイン
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● オーストラリア
● 韓国
● タイ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
レポート概要
ポータブル空気清浄機市場 - 技術（高性能粒子状空気フィルター（HEPA）、活性炭、イオンフィルター）、用途別、適用範囲別、販売チャネル別、地域別市場規模、成長と動向分析レポートとセグメント別予測 2026-2033年
Portable Air Purifier Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (High Efficiency Particulate Air (HEPA), Activated Carbon, Ionic Filters), By Application, By Coverage Range, By Sales Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-portable-air-purifier/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
SEMABIZはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
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https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
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調査対象セグメント
技術別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 高性能粒子状空気フィルター（HEPA）
● 活性炭
● イオンフィルター
● 電気集じん式
● その他
用途別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 商用
● 住宅
適用面積別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● 200平方フィート未満
● 200-250平方フィート
● 250-300平方フィート
● 300平方フィート超
販売経路別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
● オンライン
● オフライン
● ハイパーマーケット
● 小売店
● 専門店
● その他
地域別ポータブル空気清浄機市場展望（収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● 英国
● スペイン
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● オーストラリア
● 韓国
● タイ
ラテンアメリカ
● ブラジル
● アルゼンチン
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
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Portable Air Purifier Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (High Efficiency Particulate Air (HEPA), Activated Carbon, Ionic Filters), By Application, By Coverage Range, By Sales Channel, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
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