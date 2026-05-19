広尾学園小石川中学校が2026年度入試結果報告会(5月23日)を開催 ー 生徒によるコース紹介も実施

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大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。

広尾学園小石川中学校（東京都文京区）は5月23日（土）、2026年度入試結果報告会(在校生によるコース紹介もあり)を開催します。

各教科部長が2026年度入試の結果をご報告します。

※本科・インターSG入試向けの内容です。

◆プログラム

　・ 昨年度の入試結果について各教科の責任者よりご説明いたします。　

　・在校生によるコース紹介(本科・インターSG・インターAG)

【日 時】

　5月23日（土）10:00〜11:30

※説明会終了後、希望者には校内見学をしていただきます。

【会 場】

　広尾学園小石川中学校・高等学校 （東京都文京区本駒込2-29-1）

【申 込】

　https://mirai-compass.net/usr/hiroksj/event/evtIndex.jsf

※申込締切は5月22日（金）12:00まで

※入試結果報告会は本科・インターナショナルコースSGを受験希望の小学校5・6年生とその保護者が対象となります。(保護者2名での参加も可)

※インターナショナルコース(AG)のみの受験希望の方は対象外です。

※学校説明会は実施いたしません。

【学園URL】

　https://hiroo-koishikawa.ed.jp/important/11004

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/