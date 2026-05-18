Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載した、革新的な水拭きを実現するフラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売

Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載した、革新的な水拭きを実現するフラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売